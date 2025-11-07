Pe baza predicției tale, Oracle xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 261.97 în 2025.

Pe baza predicției tale, Oracle xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 275.0685 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ORCLX este $ 288.8219 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ORCLX este $ 303.2630 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ORCLX în 2029 este $ 318.4261 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ORCLX în 2030 este $ 334.3474 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Oracle xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 544.6168.

În 2050, prețul pentru Oracle xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 887.1234.