Pe baza predicției tale, OpenDelta GMCI30 ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.176319 în 2025.

Pe baza predicției tale, OpenDelta GMCI30 ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.185134 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru OG30 este $ 0.194391 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru OG30 este $ 0.204111 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru OG30 în 2029 este $ 0.214316 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru OG30 în 2030 este $ 0.225032 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru OpenDelta GMCI30 ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.366554.

În 2050, prețul pentru OpenDelta GMCI30 ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.597078.