Pe baza predicției tale, Mastercard xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 552.54 în 2025.

Pe baza predicției tale, Mastercard xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 580.167 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru MAX este $ 609.1753 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru MAX este $ 639.6341 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru MAX în 2029 este $ 671.6158 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru MAX în 2030 este $ 705.1966 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Mastercard xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,148.6909.

În 2050, prețul pentru Mastercard xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,871.0965.