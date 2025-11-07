Pe baza predicției tale, League of Kingdoms ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.0867 în 2025.

Pe baza predicției tale, League of Kingdoms ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.091035 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru LOKA este $ 0.095586 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru LOKA este $ 0.100366 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LOKA în 2029 este $ 0.105384 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LOKA în 2030 este $ 0.110653 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru League of Kingdoms ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.180243.

În 2050, prețul pentru League of Kingdoms ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.293596.