Pe baza predicției tale, Kinetiq Staked HYPE ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 39.27 în 2025.

Pe baza predicției tale, Kinetiq Staked HYPE ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 41.2335 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru KHYPE este $ 43.2951 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru KHYPE este $ 45.4599 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru KHYPE în 2029 este $ 47.7329 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru KHYPE în 2030 este $ 50.1195 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Kinetiq Staked HYPE ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 81.6395.

În 2050, prețul pentru Kinetiq Staked HYPE ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 132.9821.