Pe baza predicției tale, Hypha Staked AVAX ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 33.85 în 2025.

Pe baza predicției tale, Hypha Staked AVAX ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 35.5425 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru STAVAX este $ 37.3196 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru STAVAX este $ 39.1856 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru STAVAX în 2029 este $ 41.1448 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru STAVAX în 2030 este $ 43.2021 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Hypha Staked AVAX ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 70.3717.

În 2050, prețul pentru Hypha Staked AVAX ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 114.6281.