Pe baza predicției tale, Gold xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 367.55 în 2025.

Pe baza predicției tale, Gold xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 385.9275 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru GLDX este $ 405.2238 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru GLDX este $ 425.4850 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru GLDX în 2029 este $ 446.7593 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru GLDX în 2030 este $ 469.0972 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Gold xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 764.1100.

În 2050, prețul pentru Gold xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,244.6547.