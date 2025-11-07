Pe baza predicției tale, Eli Lilly xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 935.97 în 2025.

Pe baza predicției tale, Eli Lilly xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 982.7685 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru LLYX este $ 1,031.9069 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru LLYX este $ 1,083.5022 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LLYX în 2029 este $ 1,137.6773 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LLYX în 2030 este $ 1,194.5612 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Eli Lilly xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,945.8144.

În 2050, prețul pentru Eli Lilly xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3,169.5266.