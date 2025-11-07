Pe baza predicției tale, Anduril PreStocks ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 66.38 în 2025.

Pe baza predicției tale, Anduril PreStocks ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 69.699 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ANDURIL este $ 73.1839 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ANDURIL este $ 76.8431 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ANDURIL în 2029 este $ 80.6853 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ANDURIL în 2030 este $ 84.7195 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Anduril PreStocks ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 137.9992.

În 2050, prețul pentru Anduril PreStocks ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 224.7862.