Pe baza predicției tale, Accenture xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 240.95 în 2025.

Pe baza predicției tale, Accenture xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 252.9975 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ACNX este $ 265.6473 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ACNX este $ 278.9297 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ACNX în 2029 este $ 292.8762 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ACNX în 2030 este $ 307.5200 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Accenture xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 500.9177.

În 2050, prețul pentru Accenture xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 815.9422.