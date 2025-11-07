Pe baza predicției tale, Abbott xStock ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 124.67 în 2025.

Pe baza predicției tale, Abbott xStock ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 130.9035 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ABTX este $ 137.4486 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ABTX este $ 144.3211 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ABTX în 2029 este $ 151.5371 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ABTX în 2030 este $ 159.1140 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Abbott xStock ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 259.1799.

În 2050, prețul pentru Abbott xStock ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 422.1768.