Pe baza predicției tale, UnitedHealth ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 321.46 în 2025.

Pe baza predicției tale, UnitedHealth ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 337.533 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru UNHON este $ 354.4096 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru UNHON este $ 372.1301 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru UNHON în 2029 este $ 390.7366 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru UNHON în 2030 este $ 410.2734 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru UnitedHealth ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 668.2922.

În 2050, prețul pentru UnitedHealth ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,088.5776.