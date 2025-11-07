Pe baza predicției tale, Coinbase ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 297.92 în 2025.

Pe baza predicției tale, Coinbase ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 312.8160 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru COINON este $ 328.4568 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru COINON este $ 344.8796 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru COINON în 2029 este $ 362.1236 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru COINON în 2030 este $ 380.2298 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Coinbase ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 619.3542.

În 2050, prețul pentru Coinbase ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,008.8628.