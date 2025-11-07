Pe baza predicției tale, AppLovin ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 623.41 în 2025.

Pe baza predicției tale, AppLovin ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 654.5805 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru APPON este $ 687.3095 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru APPON este $ 721.6750 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru APPON în 2029 este $ 757.7587 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru APPON în 2030 este $ 795.6466 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru AppLovin ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,296.0246.

În 2050, prețul pentru AppLovin ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 2,111.0875.