Pe baza predicției tale, Adobe ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 327.71 în 2025.

Pe baza predicției tale, Adobe ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 344.0955 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ADBEON este $ 361.3002 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ADBEON este $ 379.3652 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ADBEON în 2029 este $ 398.3335 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ADBEON în 2030 este $ 418.2502 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Adobe ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 681.2855.

În 2050, prețul pentru Adobe ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 1,109.7423.