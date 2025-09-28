2025-09-29 Monday

BlockchainFX Is Aiming Even Higher With the Best Crypto Presale 2025

The post BlockchainFX Is Aiming Even Higher With the Best Crypto Presale 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 28 September 2025 | 16:30 What if you had bought Solana when it was under $1? That simple move could have turned a small stake into a fortune. Today, people are searching for the top 100x crypto presale in 2025, hoping to catch the next big wave before it’s too late. The answer right now is clear: BlockchainFX ($BFX). Unlike hype-only projects, this is a best crypto presale 2025 pick backed by real usage, revenue, and a working super app that combines crypto, stocks, forex, and commodities. BlockchainFX is already proving itself with over 10,000 daily users, $8.3 million raised, and explosive growth potential. Missing this could mean watching others tell their crypto millionaire stories while you’re left behind. This isn’t just another presale—it’s your second chance to join an explosive presale before the launch price doubles. 👉 Claim BlockchainFX today and unlock 35% more tokens with code OCT35 before the next price increase. BlockchainFX Presale 2025: Your Second Chance at 1000x Potential Every cycle brings one presale that defines the year. In 2025, that’s BlockchainFX. Starting at just $0.01, the presale price has already climbed to $0.025, with a confirmed $0.05 launch price. This makes it one of the best presale crypto projects 2025 to buy before it lists. Analysts expect early trading between $0.10 and $0.25, with long-term targets above $1. Here’s the scenario: $50,000 at today’s price buys 2 million BFX tokens. At launch ($0.05), that doubles to $100,000. If it reaches $1, that’s $2 million in ROI—a true next 100x crypto moment. On top of that, holders earn 90% APY in USDT rewards, creating real crypto passive income while waiting for explosive price growth. Add in the global BFX Visa card system, where you can spend crypto directly, and you have utility no other…
BitcoinEthereumNews2025/09/28 21:43
They Called Solana the Ethereum Killer: BlockchainFX Is Aiming Even Higher With the Best Crypto Presale 2025

Today, people are searching for the top 100x crypto presale in 2025, hoping to catch the next big wave before […] The post They Called Solana the Ethereum Killer: BlockchainFX Is Aiming Even Higher With the Best Crypto Presale 2025 appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/28 21:30
Where did all the boring dollars go? How synthetics are turning stablecoins into green, lean, yield machines

Where did all the boring dollars go? How synthetics are turning stablecoins into green, lean, yield machines

The post Where did all the boring dollars go? How synthetics are turning stablecoins into green, lean, yield machines appeared on BitcoinEthereumNews.com. If you thought studying the world’s idle capital was akin to watching paint dry, think again. There’s a new reality show on the blockchain called synthetic stablecoins, and it’s packed with action, intrigue, and more market moves than a Wolf of Wall Street outtake. Remember the days when stablecoins were the dullest asset in the crypto casino: trusty, unyielding, digital seatbelts for the wild crypto ride? Well, that’s all changed. Now, the synthetic varieties are flipping the table and inviting everyone to the afterparty. Synthetic stablecoins promise that your digital dollars won’t just sit around collecting dust (and regulatory side-eye), but actually work their flabby abs in the yield gym (even if it means surviving flashbacks to Terra/LUNA’s horror show). What the heck are synthetic stablecoins, and why won’t they go away? Forget parking your dollars in a basement vault. Synthetic stablecoins don’t settle for boring. Like something out of Hogwarts, they’re built using financial engineering wizardry. As Will Beeson, former head of Standard Chartered’s tokenization arm, and the CEO and founder of Uniform Labs, explains: “Synthetic stablecoins, like Ethena’s USDe, are crypto-native, USD-pegged tokens that don’t rely on traditional fiat reserves held in banks. Instead, they use alternative yield-generation strategies.” So, where does their value come from? Some pretty intense market choreography. As Beeson elaborates: “USDe, for example, holds collateral in assets like staked Ether (e.g., stETH), then opens short positions in perpetual futures or derivatives to neutralize price volatility. This creates a “delta-neutral” position where gains from funding rates or basis spreads in derivatives markets generate yield, while the overall value stays pegged to $1.” In English? It’s a financial see-saw. And if you’re wondering the need for all this [change this word: financial] gymnastics, the answer is simple: yield. Beeson shares: “Synthetic stablecoins are gaining traction because…
BitcoinEthereumNews2025/09/28 21:06
IonQ Stock: Quantum Giant Stumbles After Epic Three-Month Run. Here’s Why

IonQ Stock: Quantum Giant Stumbles After Epic Three-Month Run. Here’s Why

TLDR IONQ shares dropped 8.85% to $67.32 with options showing mixed sentiment and increased demand for downside protection Stock surged 93.8% over three months, far outpacing industry and sector gains Company raised $1 billion from single investor in July, boosting total cash to $1.6 billion Federal Reserve’s rate cut provides liquidity tailwinds for quantum computing [...] The post IonQ Stock: Quantum Giant Stumbles After Epic Three-Month Run. Here’s Why appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/28 21:02
Pundit: Many Factors Support XRP Could Reach a High Price of $10,000

Pundit: Many Factors Support XRP Could Reach a High Price of $10,000

Discussion about XRP needing to trade at a much higher price than its current level continues to circulate. Among the most controversial projections is the $10,000 price target.Visit Website
The Crypto Basic2025/09/28 20:59
Centrus Energy (LEU) Stock: Uranium Play Gains 16% in a Week on New Expansion Plans

Centrus Energy (LEU) Stock: Uranium Play Gains 16% in a Week on New Expansion Plans

TLDR Centrus Energy stock traded up 13.77% before pulling back with a 2.19% decline on September 25th Company signed MOU with Korea Hydro & Nuclear Power and POSCO International for potential Ohio plant expansion investment Year-to-date performance shows dramatic 272.72% gain despite recent volatility Q2 2025 revenue hit $154.5M with net income from continuing operations [...] The post Centrus Energy (LEU) Stock: Uranium Play Gains 16% in a Week on New Expansion Plans appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/28 20:54
Here’s XRP Price as Expert Says Only 21 Million XRP Will Be Available for Public Trading

Here’s XRP Price as Expert Says Only 21 Million XRP Will Be Available for Public Trading

The XRP community now believes more than ever that a supply shock is imminent, and it could send XRP’s price soaring. In a tweet, XRP community commentator and game developer Chad Steingraber predicted that only 21 million XRP may remain available for public trading in the near future.Visit Website
Coinstats2025/09/28 20:40
Dogecoin ETF Updates; AVAX News; Cardano Price Today & Remittix Presale Tops $26.7 Million In Record Time

Dogecoin ETF Updates; AVAX News; Cardano Price Today & Remittix Presale Tops $26.7 Million In Record Time

The crypto ecosystem continues to be interested in new developments on Dogecoin, AVAX, and Cardano. A potential Dogecoin ETF has reopened debate about what mainstream adoption would mean for the meme-based coin.  AVAX continues to be of interest due to its developments in decentralized finance and ecosystem development scaling, and Cardano due to its community-led
Coinstats2025/09/28 20:30
Microbiome DAO’s Social Media Account Compromised; Security Alert Issued

Microbiome DAO’s Social Media Account Compromised; Security Alert Issued

Detail: https://coincu.com/scam-alert/microbiome-dao-account-compromised-security-alert/
Coinstats2025/09/28 20:28
Dogecoin koers test zijn steun op $0,20 na grote whale DOGE verkopen in korte tijd

Dogecoin koers test zijn steun op $0,20 na grote whale DOGE verkopen in korte tijd

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Wallets die tussen 1 miljoen en 10 miljoen Dogecoin bevatten hebben binnen één dag ongeveer 40 miljoen tokens verkocht. Deze verkoopgolf zorgde voor een sterke neerwaartse druk. De Dogecoin koers zakte na deze transacties onder de steun rond $0,24. Kan de Dogecoin koers zich hier weer herstellen of volgt een verdere prijsdaling? Dogecoin koers onder druk na verkoop door whales Marktdata laat zien dat de Dogecoin-piek in september rond $0,30 lag. Vanaf daar zette een correctie in, die door recente whale-verkopen verder werd versterkt. De verkoop van tientallen miljoenen DOGE-tokens in korte tijd bracht de Dogecoin koers terug richting de niveaus van eind augustus. 40 million Dogecoin $DOGE sold by whales in the last 24 hours! pic.twitter.com/VpKLI2hm87 — Ali (@ali_charts) September 27, 2025 Een belangrijke referentie hierbij is de $0,20-prijszone. Op dit prijsniveau werden meer dan 12,7 miljard DOGE tokens gekocht, goed voor ongeveer 8,5% van de totale circulerende voorraad. Zolang de Dogecoin koers daarboven blijft, laten de data zien dat veel holders hun positie willen verdedigen. Wordt dit prijsniveau echter doorbroken, dan komt een diepere correctie in beeld met $0,15 als volgend technisch punt. The most important support level for Dogecoin $DOGE is $0.20! pic.twitter.com/pj48SVnXaO — Ali (@ali_charts) September 26, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Dogecoin koers test zijn steun op $0,20 na grote whale DOGE verkopen in korte tijd document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische signalen DOGE rond gemiddelde niveaus Naast de vaste prijszones speelt ook de 150-daagse exponential moving average een rol. Dit gemiddelde ligt nu rond $0,22. De DOGE koers veerde in de afgelopen maanden meerdere keren op vanaf dit niveau. Dat wijst op koopinteresse zodra de koers dieper zakt. Er wordt vaak een consolidatie gezien wanneer de dagelijkse candles boven dit gemiddelde blijven sluiten. Dat betekent dat de koers langere tijd binnen een nauwe bandbreedte beweegt. De prijszone tussen $0,22 en $0,24 fungeert dan als belangrijk speelveld. Een duidelijke uitbraak daarboven opent ruimte naar $0,27, terwijl een neerwaartse doorbraak richting $0,20 opnieuw getest kan worden. $Doge/daily A resilient 150 EMA supports #Dogecoin on the daily chart pic.twitter.com/kvRRhDXyYa — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 27, 2025 De Dogecoin handelsactiviteit blijft ondanks druk groot Ondanks de sterke verkoop door whales is de handel in Dogecoin stevig gebleven. Het 24-uurs volume overschreed recent $1,7 miljard. Een hoog handelsvolume betekent dat er voldoende liquiditeit aanwezig is om grote orders te verwerken zonder dat de markt volledig vastloopt. Met een actuele koers rond $0,22 staat Dogecoin bijna 1,8% lager dan 24 uur geleden. Op weekbasis bedraagt de daling ongeveer 15%, terwijl de koers in de afgelopen maand juist ruim 3% hoger staat. Het all-time high van $0,7375 ligt daarmee nog ver buiten bereik. Mogelijke katalysatoren vanuit DOGE ETF aanvragen Naast de technische signalen zijn er ook fundamentele ontwikkelingen. Het bedrijf 21Shares heeft een spot Dogecoin ETF laten opnemen bij de Depository Trust & Clearing Corporation. Dit is een voorbereidende stap die nodig is voordat een fonds daadwerkelijk op Amerikaanse beurzen verhandeld kan worden. Daarnaast liggen er aanvragen bij de Amerikaanse toezichthouder SEC van Grayscale en Bitwise. Hun voorstellen voor DOGE ETF’s worden naar verwachting half oktober beoordeeld. Wanneer de SEC toestemming geeft, ontstaat er een gereguleerd handelsinstrument waarmee institutionele investeerders Dogecoin kunnen kopen. Dat kan zowel de marktstructuur veranderen als extra liquiditeit brengen. Vooruitblik op de Dogecoin markt voor de komende periode De DOGE koers staat in 2025 onder invloed van twee krachten. Aan de ene kant zorgen whales voor druk met hun verkoopgolven en brengen zij de Dogecoin koers richting prijszones die eerder als steun fungeerden. Aan de andere kant blijven de handelsvolumes hoog en liggen er potentiële katalysatoren klaar vanuit de DOGE ETF aanvragen in de Verenigde Staten. Belangrijk om te volgen zijn de prijsniveaus van $0,22 en $0,20. Het eerste niveau valt samen met de 150-daagse exponential moving average, terwijl het tweede niveau wordt ondersteund door miljarden eerder gekochte tokens. Zolang deze DOGE steunpunten niet overtuigend worden doorbroken, kan consolidatie de boventoon voeren. Pas wanneer deze zones duidelijk naar beneden doorbroken worden, komt de prijsregio rond $0,15 in beeld. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Dogecoin koers test zijn steun op $0,20 na grote whale DOGE verkopen in korte tijd is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/28 20:16
