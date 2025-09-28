Dogecoin koers test zijn steun op $0,20 na grote whale DOGE verkopen in korte tijd

Wallets die tussen 1 miljoen en 10 miljoen Dogecoin bevatten hebben binnen één dag ongeveer 40 miljoen tokens verkocht. Deze verkoopgolf zorgde voor een sterke neerwaartse druk. De Dogecoin koers zakte na deze transacties onder de steun rond $0,24. Kan de Dogecoin koers zich hier weer herstellen of volgt een verdere prijsdaling? Dogecoin koers onder druk na verkoop door whales Marktdata laat zien dat de Dogecoin-piek in september rond $0,30 lag. Vanaf daar zette een correctie in, die door recente whale-verkopen verder werd versterkt. De verkoop van tientallen miljoenen DOGE-tokens in korte tijd bracht de Dogecoin koers terug richting de niveaus van eind augustus. 40 million Dogecoin $DOGE sold by whales in the last 24 hours! pic.twitter.com/VpKLI2hm87 — Ali (@ali_charts) September 27, 2025 Een belangrijke referentie hierbij is de $0,20-prijszone. Op dit prijsniveau werden meer dan 12,7 miljard DOGE tokens gekocht, goed voor ongeveer 8,5% van de totale circulerende voorraad. Zolang de Dogecoin koers daarboven blijft, laten de data zien dat veel holders hun positie willen verdedigen. Wordt dit prijsniveau echter doorbroken, dan komt een diepere correctie in beeld met $0,15 als volgend technisch punt. The most important support level for Dogecoin $DOGE is $0.20! pic.twitter.com/pj48SVnXaO — Ali (@ali_charts) September 26, 2025 Technische signalen DOGE rond gemiddelde niveaus Naast de vaste prijszones speelt ook de 150-daagse exponential moving average een rol. Dit gemiddelde ligt nu rond $0,22. De DOGE koers veerde in de afgelopen maanden meerdere keren op vanaf dit niveau. Dat wijst op koopinteresse zodra de koers dieper zakt. Er wordt vaak een consolidatie gezien wanneer de dagelijkse candles boven dit gemiddelde blijven sluiten. Dat betekent dat de koers langere tijd binnen een nauwe bandbreedte beweegt. De prijszone tussen $0,22 en $0,24 fungeert dan als belangrijk speelveld. Een duidelijke uitbraak daarboven opent ruimte naar $0,27, terwijl een neerwaartse doorbraak richting $0,20 opnieuw getest kan worden. $Doge/daily A resilient 150 EMA supports #Dogecoin on the daily chart pic.twitter.com/kvRRhDXyYa — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 27, 2025 De Dogecoin handelsactiviteit blijft ondanks druk groot Ondanks de sterke verkoop door whales is de handel in Dogecoin stevig gebleven. Het 24-uurs volume overschreed recent $1,7 miljard. Een hoog handelsvolume betekent dat er voldoende liquiditeit aanwezig is om grote orders te verwerken zonder dat de markt volledig vastloopt. Met een actuele koers rond $0,22 staat Dogecoin bijna 1,8% lager dan 24 uur geleden. Op weekbasis bedraagt de daling ongeveer 15%, terwijl de koers in de afgelopen maand juist ruim 3% hoger staat. Het all-time high van $0,7375 ligt daarmee nog ver buiten bereik. Mogelijke katalysatoren vanuit DOGE ETF aanvragen Naast de technische signalen zijn er ook fundamentele ontwikkelingen. Het bedrijf 21Shares heeft een spot Dogecoin ETF laten opnemen bij de Depository Trust & Clearing Corporation. Dit is een voorbereidende stap die nodig is voordat een fonds daadwerkelijk op Amerikaanse beurzen verhandeld kan worden. Daarnaast liggen er aanvragen bij de Amerikaanse toezichthouder SEC van Grayscale en Bitwise. Hun voorstellen voor DOGE ETF’s worden naar verwachting half oktober beoordeeld. Wanneer de SEC toestemming geeft, ontstaat er een gereguleerd handelsinstrument waarmee institutionele investeerders Dogecoin kunnen kopen. Dat kan zowel de marktstructuur veranderen als extra liquiditeit brengen. Vooruitblik op de Dogecoin markt voor de komende periode De DOGE koers staat in 2025 onder invloed van twee krachten. Aan de ene kant zorgen whales voor druk met hun verkoopgolven en brengen zij de Dogecoin koers richting prijszones die eerder als steun fungeerden. Aan de andere kant blijven de handelsvolumes hoog en liggen er potentiële katalysatoren klaar vanuit de DOGE ETF aanvragen in de Verenigde Staten. Belangrijk om te volgen zijn de prijsniveaus van $0,22 en $0,20. Het eerste niveau valt samen met de 150-daagse exponential moving average, terwijl het tweede niveau wordt ondersteund door miljarden eerder gekochte tokens. Zolang deze DOGE steunpunten niet overtuigend worden doorbroken, kan consolidatie de boventoon voeren. Pas wanneer deze zones duidelijk naar beneden doorbroken worden, komt de prijsregio rond $0,15 in beeld. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.