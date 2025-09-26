2025-09-29 Monday

Știri cripto

Răsfață-te cu cele mai tari știri despre cripto și actualizări ale pieței
XRP Price Prediction: Can Momentum Last, or Will the Best Crypto to Buy in 2025 Steal the Show?

XRP Price Prediction: Can Momentum Last, or Will the Best Crypto to Buy in 2025 Steal the Show?

Traders who bought Bitcoin at $1, Ethereum under $10, or Solana under $1 know that spotting the right project early […] The post XRP Price Prediction: Can Momentum Last, or Will the Best Crypto to Buy in 2025 Steal the Show? appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/26 20:45
Kazakhstan seizes $10 million of crypto in Ponzi scheme case

Kazakhstan seizes $10 million of crypto in Ponzi scheme case

The post Kazakhstan seizes $10 million of crypto in Ponzi scheme case appeared on BitcoinEthereumNews.com. Authorities in Kazakhstan are seizing millions of U.S. dollars’ worth of cryptocurrency as part of an investigation into a Ponzi scheme that lured investors across the region. The financial pyramid scheme has been active for several years in Central Asia and parts of Eastern Europe, offering victims high returns on investments in various crypto projects. Kazakhstan brings down massive crypto pyramid Amir Capital, an entity posing as an international investment fund, is under investigation in Kazakhstan for allegedly running a crypto Ponzi scheme. The company actively solicited funds from citizens of Kazakhstan and several other former Soviet states, including Kyrgyzstan, Belarus and Russia, the Central Asian nation’s Financial Monitoring Agency announced. It offered potential victims 5-10% income from cryptocurrency trading, mining and investments in different projects, the agency detailed in a press release on Thursday. Investors were required to register on the platform’s website and create personal accounts. They were asked to deposit amounts in several cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and the stablecoin Tether (USDT). Authorities seek seizure of $10 million in digital assets Part of the funds received were then redistributed among previously recruited participants in the pyramid-style structure, with interest paid using money deposited by newer members. Amir Capital restricted withdrawals at the end of 2021. Its managers attributed this to technical issues they promised to solve, but access to customer balances was never restored. Investigators said they have obtained a court order for the seizure of crypto assets valued at more than $10 million, as well as a land plot in the Almaty region. More than 40 people are believed to have been involved in the criminal scheme, according to officials from the local department of the Anti-Monopoly Service (AFM) in Almaty, Kazakhstan’s largest city, who are leading the ongoing investigation. One of the…
BitcoinEthereumNews2025/09/26 20:23
UK Finance Partners with Quant to Launch Tokenised Sterling Deposits

UK Finance Partners with Quant to Launch Tokenised Sterling Deposits

In a significant move towards mainstream adoption of digital finance, UK Finance, the trade association representing over 300 financial services firms in the United Kingdom, has announced the launch of a pioneering pilot project for tokenized sterling deposits (GBTD). This initiative aims to create a digital form of traditional British pound bank money, signaling a [...]
Crypto Breaking News2025/09/26 20:02
Ethereum Welcomes Major Testnet Release Ahead of Fusaka Upgrade

Ethereum Welcomes Major Testnet Release Ahead of Fusaka Upgrade

The post Ethereum Welcomes Major Testnet Release Ahead of Fusaka Upgrade appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ahead of the planned Fusaka upgrade on Ethereum, the blockchain has welcomed a major testnet. Nimbus, an Ethereum consensus layer client that runs Ethereum’s proof-of-stake network, announced the testnet in an update on X. Nimbus release prepares testnets for Fusaka transition According to Nimbus, a new version, CL “v25.9.1” is out now. Users who are running Nimbus on the Ethereum mainnet do not need to immediately upgrade. They could run the upgrade at their convenience. However, it is a “high-urgency release for the Hoodi, Sepolia, and Holesky testnets.” Holesky testnet is scheduled to end on Sept. 30, 2025, and Hoodi will replace it for validator testing. This time frame has necessitated urgency for developers. 📢 The Nimbus CL `v25.9.1` is out now This is a `low-urgency` release for mainnet and `high-urgency` release for the Hoodi, Sepolia, and Holesky testnets, due to impending Fusaka forks on each 🖖🏽https://t.co/gpHpJ3fVNn — Nimbus (@ethnimbus) September 26, 2025 The release aims to address technical fixes like synchronization issues and beacon API enhancements. These tools are critical to ensuring Ethereum network stability during the upcoming Fusaka upgrade. Notably, the Fusaka upgrade is an improvement on the successfully launched Pectra hardfork, which introduced account abstraction and a higher staking limit. The current testnet would help ensure that the Ethereum blockchain’s roadmap is on track. Developers on Nimbus are currently enjoined to update to ensure compatibility with the Fusaka hard fork. The Fusaka upgrade will focus on scalability and node resilience; as such, validators and nodes on the testnet require the new CL “v25.9.1” version. Ethereum founder Vitalik Buterin, commenting on the functionality of Fusaka, explained it would be pivotal to scaling and data availability for the blockchain. It will rely on peer-to-peer Data Availability Sampling (PeerDAS). The goal is to manage data storage by avoiding downloads so that every node does…
BitcoinEthereumNews2025/09/26 19:56
Bitcoin Falls Below $109,000, Ethereum, XRP, Dogecoin Can't Catch A Break

Bitcoin Falls Below $109,000, Ethereum, XRP, Dogecoin Can't Catch A Break

Cryptocurrencies are down on Friday morning, with Bitcoin trading below $109,000 for the first time since the start of September.read more
Coinstats2025/09/26 19:40
Oktober kan beslissende maand worden voor XRP

Oktober kan beslissende maand worden voor XRP

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord XRP, de digitale munt die hoort bij het betaalnetwerk van Ripple, staat opnieuw in het middelpunt van de aandacht. Grote vermogensbeheerders hebben aanvragen ingediend voor de lancering van spot XRP ETF’s in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd wacht Ripple op een besluit over een nationale bankvergunning. Beide uitkomsten worden nog in oktober verwacht en kunnen de toekomst van XRP sterk beïnvloeden. Grote golf van ETF-aanvragen Bitcoin en Ether hebben al spot ETF’s in de VS, waardoor beleggers kunnen investeren zonder de tokens zelf te hoeven beheren. Deze producten trokken miljarden dollars aan institutioneel en particulier kapitaal. Nu verschuift de blik naar XRP, een munt die lange tijd verwikkeld was in juridische gevechten met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Op dit moment liggen er zeven spot XRP ETF aanvragen bij de SEC. Solana heeft er met acht net iets meer. In totaal zijn er 92 aanvragen voor crypto gerelateerde fondsen. Grote namen als WisdomTree, 21Shares, Bitwise, Grayscale, Franklin en Canary Capital dingen mee. Bron: Cointelegraph Sommige partijen experimenteren zelfs met complexere producten, zoals een fonds van Amplify dat XRP combineert met een strategie om extra rendement te behalen via opties. Tussen 18 en 25 oktober neemt de SEC naar verwachting beslissingen over zes van deze grote aanvragen. Grayscale staat op 18 oktober op de agenda, gevolgd door 21Shares, Bitwise, Canary en eindigend met WisdomTree en CoinShares op 25 oktober. Bankvergunning als tweede troef Tegelijkertijd wacht Ripple op een uitspraak van de Office of the Comptroller of the Currency over een aanvraag voor een nationale bankvergunning. Daarmee zou Ripple als federaal gereguleerde bank kunnen opereren, wat deuren opent naar nieuwe diensten op het gebied van betalingen en crypto opslag. De beslissing wordt in dezelfde periode verwacht als de ETF uitspraken. Volgens analisten zou een dubbele goedkeuring, zowel een ETF als een bankvergunning, de status van XRP drastisch veranderen. Het zou niet alleen de investeerbaarheid vergroten, maar ook het nut van de munt als betaalmiddel onderbouwen. Zelfs een enkele goedkeuring kan al zorgen voor extra kapitaalinstroom, maar de grootste impact ligt in een combinatie van beide.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Oktober kan beslissende maand worden voor XRP document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });   Sterke en zwakke signalen De markt laat gemengde signalen zien. De openstaande posities in XRP futures op de CME beurzen zijn inmiddels de grens van 1 miljard dollar gepasseerd, een recordtempo voor een crypto derivatencontract. Dat wijst op groeiende institutionele belangstelling. Sommige analisten schatten dat een goedkeuring van een spot XRP ETF jaarlijks tot 8 miljard dollar aan instroom kan opleveren. Tegelijkertijd is er ook scepsis. Grote partijen zoals BlackRock hebben aangegeven geen plannen te hebben voor een Amerikaanse spot XRP ETF. Zij wijzen op beperkte vraag van klanten en onzekerheid over regelgeving. Een strategisch analist waarschuwde zelfs dat een vroegtijdige lancering van een ETF juist het begin van een teleurstellende periode voor XRP kan inluiden. You heard it here first… People are severely underestimating investor demand for spot xrp & sol ETFs. Just like they did w/ spot btc & eth ETFs. — Nate Geraci (@NateGeraci) September 1, 2025 De balans van kansen en risico’s XRP beweegt de laatste weken tussen 2,75 en 2,88 dollar. Er vonden voor bijna 1,9 miljard dollar aan liquidaties plaats, terwijl institutionele portefeuilles ongeveer 928 miljoen dollar aan XRP hebben verzameld. Het evenwicht tussen korte termijn speculatie en lange termijn strategische aankopen blijft daardoor onzeker. Het oordeel van de toezichthouders in oktober wordt daarmee cruciaal. Een dubbele goedkeuring kan XRP een plaats geven naast Bitcoin en Ether als een serieuze speler in de financiële wereld. Maar een afwijzing kan het optimisme snel temperen en de munt terugwerpen naar een meer speculatief bestaan. De komende weken bepalen of XRP de sprong naar het mainstream financiële systeem weet te maken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Oktober kan beslissende maand worden voor XRP is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/26 19:31
Here’s How High 1 XRP Could Go if RLUSD Taps Into $189T Derivatives Market

Here’s How High 1 XRP Could Go if RLUSD Taps Into $189T Derivatives Market

Some analysts believe XRP could benefit as Ripple's RLUSD may soon get a chance to break into the $189 trillion derivatives market in the U.S.. Notably, this chance could come from the Commodity Futures Trading Commission's (CFTC) new initiative.Visit Website
The Crypto Basic2025/09/26 18:00
Expert Says No to XRP 8–10% Return Offerings — Here’s Why

Expert Says No to XRP 8–10% Return Offerings — Here’s Why

Well-known XRP commentator Digital Asset Investor (DAI) says he is staying out of the current 8–10% yield offerings, choosing security over returns. In a tweet, he highlighted that while some XRP yield products are advertising 8–10% annual returns, he would rather “trade 3–5% of that yield" for an insurance policy protecting his XRP holdings against loss with a well-established insurance company.Visit Website
The Crypto Basic2025/09/26 17:08
Here’s XRP Price As Market Expert Predicts XRP Dominance to Hit a 6-Year Peak

Here’s XRP Price As Market Expert Predicts XRP Dominance to Hit a 6-Year Peak

A widely followed market expert has predicted the XRP dominance to soar to a six-year peak, potentially pushing prices to new all-time highs. The crypto market has stumbled in recent weeks, and XRP has not escaped the pressure.Visit Website
The Crypto Basic2025/09/26 16:08
BlackRock Moves to Monetize Bitcoin Holdings Through Premium Income ETF

BlackRock Moves to Monetize Bitcoin Holdings Through Premium Income ETF

Asset management giant BlackRock has applied to form a Delaware trust company linked to its proposed Bitcoin Premium Income ETF. The filing suggests the firm is preparing to add another cryptocurrency product alongside its record-breaking iShares Bitcoin Trust (IBIT).Visit Website
The Crypto Basic2025/09/26 15:46
