Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Negen grote Europese banken, waaronder ING, bundelen hun krachten voor de ontwikkeling van een gezamenlijke euro stablecoin. Nederland speelt hierin een centrale rol als vestigingsland, toezichthouder en architect van het juridische fundament onder het project. Nederland als motor achter Europees stablecoin-project Stablecoins zijn niet meer weg te denken uit de digitale financiële wereld. Tot nu toe domineren vooral Amerikaanse partijen zoals USDT en USDC deze markt. Daar wil de EU verandering in brengen. Nederland neemt daarin een leidende rol op zich. Het nieuwe initiatief is een antwoord op de groeiende dominantie van buitenlandse tokens en vormt de opmaat naar een Europese, gereguleerde tegenhanger. De kern van het project wordt aangestuurd vanuit Nederland. Niet alleen is de gezamenlijke juridische entiteit hier gevestigd, ook het toezicht ligt in handen van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee positioneert Nederland zich als poortwachter van de Europese stablecoin-infrastructuur, en als model voor andere lidstaten. Europe Says: “We Want Our Own Stablecoin!” Forget USDT – nine European banks just decided to cook up their own euro-backed stablecoin, sett to launch in 2026. UniCredit, ING, DekaBank, and friends are basically saying: “We’re tired of asking Tether for lunch money.” pic.twitter.com/MBOcuYFPgv — Telbloggram (@Telbloggram) September 26, 2025 Nederlandse infrastructuur en het toezicht van DNB Juridische basis in Nederland De speciaal opgerichte entiteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de stablecoin, heeft haar thuisbasis in Nederland. Zo wordt Nederland het kloppende hart van de organisatie. De keuze voor Nederland is strategisch: het land beschikt over een goed geregelde financiële sector, ervaring met fintech-innovaties en een pragmatische benadering van nieuwe technologieën. Door de juridische structuur onder te brengen bij een Nederlandse organisatie, valt het project onder Nederlands recht en dus onder de directe invloed van De Nederlandsche Bank. Dat maakt de toepassing van de MiCA-regelgeving overzichtelijker en efficiënter voor alle betrokken partijen. DNB als poortwachter binnen MiCA De euro stablecoin wordt uitgegeven onder de nieuwe Europese crypto-regelgeving, de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Deze regels eisen volledige dekking van stablecoins door liquide reserves, strikte transparantie, en rapportageverplichtingen. De Nederlandsche Bank zal toezicht houden op naleving hiervan. De rol van de DNB gaat verder dan administratieve taken; het gaat om grootschalig toezicht. Nederland wordt zo het centrum van naleving, handhaving en vergunningverlening voor dit pan-Europese project. Daardoor krijgt Nederland internationaal meer gewicht als toezichthouder binnen zowel de crypto- als de bankenwereld. Voordelen en dilemma’s voor Nederland Nederland profiteert volop van zijn centrale rol in dit project. Het tilt Nederland op als fintech-hub, trekt buitenlandse investeerders aan en geeft het land een voortrekkersrol in crypto-regulering. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen banken, toezichthouders en technische aanbieders op nationaal niveau. Tegelijkertijd brengt deze positie ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project ligt deels bij Nederland. De druk om MiCA effectief en soepel toe te passen is groot, net als de uitdaging om publieke en politieke steun te behouden in een tijd van groeiende zorgen over digitale valuta’s. #UNUSUAL: Dutch gov eyeing a strategic Bitcoin reserve repatriating gold to stack sats amid global chaos. Nation-state FOMO hits Europe! #Bitcoin — WatchSpace (@Joseph_Mga) September 26, 2025 Nederland als brug tussen traditie en digitale toekomst Met dit initiatief vestigt Nederland zich als brug tussen traditionele banken en de opkomende cryptosector. De euro stablecoin laat zien dat innovatie en toezicht elkaar niet hoeven uit te sluiten. Sterker nog, gereguleerde innovatie kan juist de weg vrijmaken voor een veerkrachtig betaalsysteem. Door regels, toezicht en technologie te combineren, laat Nederland zien dat een stablecoin prima past binnen het huidige financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Euro stablecoin: Nederlandse banken spelen sleutelrol in Europese lancering is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.