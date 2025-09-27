2025-09-29 Monday

WLFI’s Bold Token Strategy Draws Attention

WLFI’s Bold Token Strategy Draws Attention

The post WLFI’s Bold Token Strategy Draws Attention appeared on BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI), a decentralized finance initiative linked to Donald Trump, recently made waves by halting nearly 7.89 million WLFI tokens. The move, valuing around 1.43 million dollars, is aimed at stabilizing market prices through a calculated reduction in supply. Continue Reading:WLFI’s Bold Token Strategy Draws Attention Source: https://en.bitcoinhaber.net/wlfis-bold-token-strategy-draws-attention
XRP’s mXRP Vault Surpasses $22M as Investors Capitalize on Staking Yield

XRP’s mXRP Vault Surpasses $22M as Investors Capitalize on Staking Yield

TLDR mXRP vault hits $22M in deposits within days of its market launch. XRP holders earn up to 10% yield with mXRP, avoiding rebasing or inflation. mXRP tokens can be used in DeFi protocols for additional yield generation. XRP’s growing utility includes new stablecoin partnerships and tokenized funds. The mXRP vault, a new liquid staking [...] The post XRP’s mXRP Vault Surpasses $22M as Investors Capitalize on Staking Yield appeared first on CoinCentral.
Hong Kong and Mainland China Launch Cross-Boundary Bond Repo Business

Hong Kong and Mainland China Launch Cross-Boundary Bond Repo Business

The post Hong Kong and Mainland China Launch Cross-Boundary Bond Repo Business appeared on BitcoinEthereumNews.com. Timothy Morano Sep 26, 2025 17:58 The Hong Kong Monetary Authority and Mainland China launch a cross-boundary bond repo business to enhance RMB liquidity and attract global investors. The Hong Kong Monetary Authority (HKMA), in collaboration with the People’s Bank of China (PBoC) and other Mainland financial authorities, has officially launched a cross-boundary bond repurchase (repo) business. This initiative, announced on September 26, aims to facilitate the participation of overseas institutional investors in China’s onshore bond market, according to the Hong Kong Monetary Authority. Enhancing RMB Market Liquidity The launch of this cross-boundary repo business follows a significant policy measure that allows overseas institutional investors, including those involved in the Bond Connect program, to engage in onshore repo activities. This policy enables these investors to remit the obtained RMB liquidity for offshore use, thus providing a stable liquidity support to Hong Kong’s offshore RMB market. The move is expected to effectively lower the RMB funding cost and improve liquidity management for offshore investors. Promoting RMB as an Investment Currency The cross-boundary and offshore RMB repo initiatives are designed to complement each other, addressing offshore investors’ needs for asset allocation and liquidity management. The HKMA’s Chief Executive, Mr. Eddie Yue, highlighted that these measures are part of ongoing efforts to strengthen the Bond Connect business and bolster Hong Kong’s status as an international financial center and a hub for offshore RMB business. By enhancing the appeal of onshore bonds, these initiatives are expected to promote the RMB as a preferred currency for investment and funding in global markets. Strategic Collaboration and Future Prospects This cross-boundary bond repo business marks a critical step in the strategic collaboration between Hong Kong and Mainland China, aimed at integrating and expanding the financial markets. The initiative is…
A Guide To Africa’s Teams At The FIFA U-20 World Cup 2025 In Chile

A Guide To Africa’s Teams At The FIFA U-20 World Cup 2025 In Chile

The post A Guide To Africa’s Teams At The FIFA U-20 World Cup 2025 In Chile appeared on BitcoinEthereumNews.com. PUERTO WILLIAMS, CHILE – SEPTEMBER 5: A view of the FIFA U-20 World Cup trophy aboard the Chilean Navy ship Alacalufe during an activation ahead of the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 on September 4, 2025 in Puerto Williams, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez – FIFA/FIFA via Getty Images) FIFA via Getty Images When the FIFA U-20 World Cup kicks off today in Chile (27 September – 19 October 2025), four African nations will fly the continent’s flag: South Africa, Egypt, Nigeria, and Morocco. Each secured qualification through the CAF U-20 Africa Cup of Nations (AFCON) earlier this year in Egypt, where the semi-finalists booked their place on the global stage. The tournament gets underway with Egypt facing Japan in one of the two opening games, setting the tone for what promises to be an exciting competition for Africa’s representatives. For Africa, this is more than just a youth tournament. The U-20 World Cup has long been a launchpad for the continent’s biggest stars, from John Obi Mikel and Seydou Keita to Percy Tau and Achraf Hakimi. What happens in Chile will not just shape careers but also signal where African football is headed. South Africa: New Champions with Momentum CAIRO, EGYPT – MAY 18: The South African national team poses for a photo before the final match of the U-20 Africa Cup of Nations between South Africa and Morocco on May 18, 2025 in Cairo, Egypt. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images) Getty Images South Africa arrives in Chile as the reigning U-20 AFCON champions, having beaten Morocco 1-0 in the final in Cairo. It was a historic triumph, the first time the “Amajita” lifted the continental crown. Their road to qualification was built on resilience. In the quarter-finals against DR Congo, Thabang Mahlangu’s extra-time strike sealed a hard-fought…
Strategic Stake Accumulation by Key Corporates

Strategic Stake Accumulation by Key Corporates

The post Strategic Stake Accumulation by Key Corporates appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Leading companies acquire 20.921M SOL tokens for strategic reserves. Solana Treasury holds $42.1B, representing 3.64% of total supply. Market observes institutional interest in Solana’s blockchain capabilities. According to data from the Strategic SOL Reserve, 18 entities forming the Solana Treasury collectively hold 20.921 million SOL, valued at $42.1 billion, as of September 27. These strategic holdings enhance Solana’s market presence, reflecting a move towards stable value reserves, similar to strategies seen with Bitcoin treasuries, impacting institutional adoption and staking activities. Corporate Giants Accumulate 20.921M SOL for Treasury Reserves Earlier this week, companies including Forward Industries and Sol Strategies expanded their participation in the Solana Treasury, collectively accumulating 20.921 million SOL tokens valued at $42.1 billion. Each company, from Sol Strategies to Upexi, holds over two million SOL, indicating a strategic alignment with blockchain assets. The shift in investment strategies toward Solana reflects a growing confidence in its capabilities and its staking potential, which promises an average yield of 7.7%. This collective stake now represents 2.168% of Solana’s total supply. The broader implications suggest a move towards secure digital asset management for optimizing capital reserves. Market experts and corporate leaders have shared insights, emphasizing the pursuit of shareholder value through these acquisitions. Joseph Chee from HSDT noted, “We take our responsibility to maximize shareholder value seriously and are eager to execute against our plan.” Solana’s Staking Potential Attracts Notable Institutional Interest Did you know? This strategic move to expand Solana’s reserves mirrors MicroStrategy’s BTC acquisition strategy, potentially influencing market confidence and increasing Solana’s staking participation. As per CoinMarketCap, Solana’s price currently stands at $203.40, with a market cap of $110.55 billion, holding a 2.93% market dominance. The 24-hour trading volume saw a decline of 49.69% despite a minor 2.15% increase in SOL’s price over the same period. Solana’s circulating…
Ruben Amorim’s Manchester United Have 343 Problems After Brentford Loss

Ruben Amorim’s Manchester United Have 343 Problems After Brentford Loss

The post Ruben Amorim’s Manchester United Have 343 Problems After Brentford Loss appeared on BitcoinEthereumNews.com. BRENTFORD, ENGLAND – SEPTEMBER 27: Manchester United head coach / manager Ruben Amorim reacts during the Premier League match between Brentford and Manchester United at Brentford Community Stadium on September 27, 2025 in Brentford, England. (Photo by Catherine Ivill – AMA/Getty Images) Getty Images Manchester United suffered its third defeat in six games when it lost 3-1 at Brentford in the first game of the Premier League weekend on Saturday morning. The loss raised further questions about Ruben Amorim’s 3-4-3 formation, one that the Portuguese has stuck with throughout his time at the club despite it never bringing the desired results. United has suffered 17 defeats and won only nine in 33 Premier League games during Amorim’s time in charge. There has been little evidence this season that the players are adapting effectively to the shape deployed by the latest manager to have a try at turning around the club’s fortunes. When Is A System Not A System? When It’s Only A Formation Harry Maguire of Manchester United and Leny Yoro appear defeated at the end of the UEFA Europa League Final match between Tottenham Hotspur and Manchester United at San Mames Stadium in Bilbao, Spain, on May 21, 2025. (Photo by Raddad Jebarah/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Amorim’s insistence on retaining the 3-4-3 means questions are asked each week about his determination to stick with the formation. It also raises wider questions and considerations around the relationship between formations, systems, and tactics. A formation is only part of a system of play, not the whole system. A formation isn’t a tactic, either. In theory, a manager should be able to use numerous formations to deploy their preferred tactics or system. For example, teams well known for high pressing and intensity have done so from formations that…
Hong Kong Mortgage Corporation Reports Strong Interim Financial Performance for 2025

Hong Kong Mortgage Corporation Reports Strong Interim Financial Performance for 2025

The post Hong Kong Mortgage Corporation Reports Strong Interim Financial Performance for 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa Sep 26, 2025 17:37 The Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) announced robust interim results for 2025, highlighting significant growth in profit after tax and strategic financial initiatives. The Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) has revealed its interim financial results for the first half of 2025, showcasing a significant increase in profit after tax (PAT) and highlighting strategic initiatives that bolster its market position. According to the Hong Kong Monetary Authority, the unaudited consolidated PAT for this period reached HK$53.3 million, a notable rise from HK$9 million in the first half of 2024. Business Highlights The HKMC’s core missions remain the promotion of banking sector stability, wider home ownership, local debt market development, and retirement planning market growth. Despite a challenging economic environment, the HKMC continues to contribute significantly to Hong Kong’s economy. Asset Purchase and Debt Issuance In the first half of 2025, the HKMC acquired HK$2.7 billion in loan assets, a decrease from HK$6.7 billion in the same period last year. Additionally, it purchased HK$46 million in loans under the Dedicated 100% Loan Guarantee Schemes. The outstanding balance of the loan portfolio was HK$85.6 billion by June 2025. The HKMC also remained active in the debt market, issuing HK$23.3 billion in corporate debts, including a significant issuance of 30-year bonds worth HK$500 million to enhance the fixed-rate reverse mortgage business. The outstanding balance of debt securities was HK$135.6 billion at the end of June 2025. Mortgage Insurance and SME Financing The Mortgage Insurance Programme facilitated HK$17.5 billion in new loans, aiding approximately 239,000 families in home purchases since its inception. The SME Financing Guarantee Scheme approved over 28,500 and 16,800 applications for its 80% and 90% Guarantee Products, respectively, supporting numerous local SMEs and their employees. Financial…
Chainlink Partners with Canton Network to Power $6T Institutional Blockchain Ecosystem

Chainlink Partners with Canton Network to Power $6T Institutional Blockchain Ecosystem

Chainlink integrated its data and CCIP services with the Canton Network to boost institutional adoption. Canton Network maintains support for up to $6 trillion in assets, backed by major banks such as Goldman Sachs and BNP Paribas. Chainlink has partnered with the Canton Network, a consortium chain backed by the world’s leading banks and technology [...]]]>
Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie

Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   AI en Bitcoin mining vinden een nieuw evenwicht Bitcoin mining en kunstmatige intelligentie lijken twee grootverbruikers die elkaar beconcurreren. Beide slokken enorme hoeveelheden rekenkracht en energie op. Nieuw onderzoek laat zien dat AI de toekomst van bitcoin mining niet ondermijnt, maar juist in een andere richting stuurt. Waar sommigen vrezen dat datacenters vol AI-modellen miners zullen verdringen, schetsen experts een ander beeld. Er ontstaat een nieuw speelveld waarin beide sectoren hun plaats behouden. Uiteindelijk draait alles om energie. Zowel miners als AI-operators zijn voortdurend op zoek naar goedkope stroom, vaak afkomstig uit hernieuwbare bronnen of uit overschotten op elektriciteitsnetwerken. Lange tijd hadden miners hier een voorsprong, maar de opmars van AI-modellen als ChatGPT maakt de concurrentie heviger. Toch verdwijnen miners niet zomaar. Hun grote voordeel zit in hun flexibiliteit, want mining-apparatuur kan binnen enkele seconden aan of uit, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. AI-toepassingen missen die mogelijkheid en draaien onafgebroken door. Precies dat verschil kan ervoor zorgen dat miners een vaste rol behouden in het opvangen van pieken en dalen in de energiemarkt. Ook verandert de manier waarop waarde wordt toegekend. Voor miners kan het duurder worden om in bepaalde regio’s te opereren, omdat AI daar dezelfde goedkope energiebronnen benut. Maar dat betekent geen einde van mining, eerder een verschuiving. Miners verplaatsen zich steeds vaker naar plekken met structurele overschotten, zoals bij waterkrachtcentrales of windparken. AI-datacenters zijn minder eenvoudig te verplaatsen, omdat zij afhankelijk zijn van nabijheid tot klanten en infrastructuur. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding, die de overlevingskansen van miners vergroot. Bitcoin miners are shifting capacity into AI contracts, reshaping revenue models, equity risk, and long term capital formation cycles.#ai #mining — Elijah (@Pratikshakoira1) September 27, 2025 Herwaardering van mining door energieprijzen De echte vraag is niet of bitcoin mining blijft bestaan, maar hoeveel het straks zal kosten. Analisten verwachten dat AI de energiemarkt sterk zal beïnvloeden en zo de businessmodellen van miners herschrijft. Stroom die vroeger voor een spotprijs beschikbaar was, kan nu duurder worden door de toenemende vraag van AI-datacenters. Dit dwingt miners om efficiënter te werken en sneller te verhuizen naar regio’s waar kosten lager liggen. Tegelijk zorgt dit voor een realistischer waardering van energie, waarin schaarste daadwerkelijk wordt weerspiegeld. Wat mining uniek maakt, is dat het vrijwel overal kan plaatsvinden waar stroom aanwezig is. Daarmee zijn miners mobieler dan AI-operators. Hun flexibiliteit draagt bovendien bij aan de stabiliteit van energienetwerken. Terwijl AI continu stroom verbruikt, kunnen miners juist tijdelijk inschakelen bij overschotten en uitschakelen wanneer de vraag stijgt. Deze flexibiliteit maakt mining tot een waardevolle partner in het integreren van hernieuwbare energie. Voor investeerders en beleidsmakers wordt daarmee duidelijk dat AI bitcoin mining niet verdringt, maar de spelregels verandert. Miners die zich weten aan te passen, behouden hun plek in het energiesysteem. Zo ontstaat een nieuwe realiteit waarin beide sectoren naast elkaar bestaan. Elk heeft een eigen kracht en toegevoegde waarde. AI hosting is revolutionizing Bitcoin mining by providing stable, long-term revenues through multi-year contracts with AI clients. Major deals, like Cipher Mining’s $3B pact with Fluidstack backed by Google, and TeraWulf’s $3.7B AI hosting agreements, highlight this trend. Miners… pic.twitter.com/dmDkPSVDrl — Fama Crypto (@Famacrypt) September 26, 2025 Een nieuw speelveld voor miners De doorbraak van kunstmatige intelligentie zet de markt onder druk, maar haalt bitcoin mining niet onderuit. Integendeel, de sector vindt zichzelf opnieuw uit binnen een energielandschap dat in hoog tempo verandert. Flexibiliteit blijkt de sleutel. Wie zich weet aan te passen, blijft overeind en ontdekt zelfs nieuwe kansen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Don't Be Overwhelmed by Digital Privacy - Easiy Digestible Tips to Stay Safe

Don't Be Overwhelmed by Digital Privacy - Easiy Digestible Tips to Stay Safe

Nearly 70 percent of Americans felt overwhelmed solely by the number of passwords they have to track, according to a 2023 Pew Research Center survey.
