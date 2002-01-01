Declinarea răspunderii privind Zona de tranzacționare Meme+

Prezenta Declarație de declinare a răspunderii privind Zona de tranzacționare MEXC Meme+ (denumită în continuare „Declinarea răspunderii”) este emisă împreună cu Declarația de divulgare a riscurilor a MEXC și este parte integrantă din aceasta. Prin participarea la Zona de tranzacționare Meme+ și la produsele și evenimentele aferente acesteia, confirmi că te-ai consultat cu consultanți juridici independenți, că ai citit și înțeles și că te-ai informat pe deplin cu privire la dispozițiile cuprinse în prezentul document.

Produsul Zona de tranzacționare MEXC Meme+ (denumit în continuare „Produsul”) este un instrument specializat conceput pentru investitorii sofisticați cu experiență vastă pe piața criptomonedelor. Produsul implică riscuri considerabil mai mari comparativ cu alte tipuri de produse de tranzacționare oferite de MEXC. De exemplu, tokenurile listate pe Produs sunt mai volatile decât criptomonedele tradiționale, pot fi delistate mai rapid și/sau mai frecvent decât criptomonedele tradiționale și pot fi slab întreținute în comparație cu criptomonedele tradiționale. Nu utiliza acest serviciu și/sau nu participa la niciun produs sau serviciu conex dacă nu ești în măsură să îți asumi întregul risc de pierdere a investiției.

Prin oferirea produsului, MEXC acționează ca o platformă doar în scopul afișării de informații. Toate materialele și informațiile afișate provin și pot fi atribuite unor pagini web terțe. MEXC nu susține sau garantează în niciun fel acuratețea și/sau validitatea unor astfel de informații, fie prin deducție, fie prin exprimare. Prin utilizarea Produsului, recunoști că ai efectuat diligența cuvenită și cercetări cu privire la decizia ta legată de investiții și că te-ai consultat cu consultanți financiari, juridici sau fiscali, dacă este necesar. MEXC și afiliații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nicio pierdere sau daună suferită în cursul activităților tale legate de investiții.