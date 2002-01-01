Ce sunt monedele Meme?

Monedele memă sunt un fel de divertisment al lumii criptomonedelor. Născute din cultura internetului, glume și meme, ele încep adesea ca niște tokenuri jucăușe, modeste, inspirate din aproape orice. De exemplu, o imagine virală cu un câine a devenit DOGE , cea mai populară monedă memă, precum și unele meme în tendințe pe internet, de exemplu CHILLGUY

În ciuda originilor lor comice, monedele memă sunt faimoase pentru fluctuațiile de preț și entuziasmul lor. Deși este posibil ca acestea să nu ofere aceeași utilitate sau viziune pe termen lung precum criptomonedele consacrate, de exemplu BTC, atracția lor constă în comunitate și în aventura extraordinară pe care o oferă. Indiferent dacă ești aici pentru meme sau pentru următoarea mare oportunitate, monedele memă reprezintă o parte distractivă și imprevizibilă a peisajului cripto.