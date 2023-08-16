Reguli de control al riscului de tranzacționare cu contracte la termen

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1 Pentru a consolida gestionarea riscurilor legate de instrumentele derivate de active digitale și de tranzacționare cu contracte la termen, pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale părților care tranzacționează și pentru a asigura progresul normal al tranzacționării cu contracte la termen, această platformă formulează aceste reguli de control al riscului (denumite în continuare ca „regulile”).

Articolul 2 Gestionarea riscurilor la tranzacționarea cu contracte la termen va adopta sistemul de limitare a riscului, sistemul de lichidare forțată, sistemul de deleveraging forțat și sistemul de preț echitabil.

Articolul 3 Această platformă (denumită în continuare „platformă” sau „noi”) și utilizatorii platformei (denumiți în continuare „tu”) trebuie să respecte aceste măsuri. Aceste reguli și modificările aduse din când în când de către platformă acestor reguli constituie o parte a acordului de utilizare a platformei. Prin utilizarea sau achiziționarea serviciilor și produselor de tranzacționare cu contracte la termen ale platformei, confirmi că ai citit, înțeles și acceptat toți termenii și condițiile stipulate în aceste reguli și modificările și actualizările noastre aduse din când în când acestor reguli.

Capitolul II Termeni și acorduri privind controlul riscurilor

Articolul 4 Atunci când tranzacționezi active digitale și produse conexe pe platformă, există riscuri semnificative. Pe lângă fluctuația prețului activelor digitale, există riscuri suplimentare de contrapartidă în tranzacționarea cu instrumente financiare derivate. În unele cazuri, platforma poate decide să îți închidă unele sau toate pozițiile.

Articolul 5 Tranzacționarea cu active digitale implică riscuri majore. Riscul de a tranzacționa sau de a deține active digitale virtuale îți poate cauza pierderi reale semnificative. Prin urmare, ar trebui să te gândești cu atenție dacă să tranzacționezi active digitale sau derivate aferente și să utilizezi efectul de levier în funcție de situația ta financiară.

Articolul 6 Platforma nu garantează tranzacționarea ordonată și stabilă a contractelor la termen cu active digitale. Ar trebui să fii precaut atunci când tranzacționezi active digitale (și orice alte active).

Articolul 7 Prețul va fluctua în orice moment din cauza oricăror factori. Pe măsură ce prețul fluctuează, este posibil să ai un profit sau o pierdere mare. Orice activ digital sau poziție de tranzacționare poate fluctua în valoare sau chiar poate deveni lipsit(ă) de valoare.

Articolul 8 Orice pierdere cauzată de eroarea utilizatorului va fi suportată de utilizator. Eroarea include, dar nu se limitează la: nefuncționarea conform regulilor comerciale, eșecul de a efectua operațiunile de tranzacționare relevante la timp, uitarea sau divulgarea parolei, spargerea parolei de către alții și piratarea computerului de către alții.

Articolul 9 Dacă utilizatorul folosește orice lacune nedetectate pe site sau instrumente de înaltă frecvență și instrumente procedurale neautorizate pentru a genera profituri ilegale, îl vom contacta pe utilizator în scopuri de recuperare. Trebuie să oferi o cooperare practică, altfel vom lua măsuri, inclusiv, dar fără a limitare la, restricționarea tranzacționării contului, înghețarea fondurilor contului și trimiterea în judecată. Utilizatorul va fi, de asemenea, responsabil pentru costurile datorate cooperării sale ineficiente.

Articolul 10 Serviciile de tranzacționare cu contracte la termen pe instrumente derivate de active digitale furnizate de platformă pot avea factori de risc sporiți. Înțelegi și știi că:

(1) Este posibil să pierzi toată marja inițială și orice active digitale suplimentare pe care le stochezi pe platforma noastră pentru a-ți menține poziția;

(2) În cazul în care modificările pieței nu sunt favorabile pentru poziția sau nivelul marjei tale, este posibil să fii informat temporar să transferi active digitale suplimentare pentru a-ți menține poziția;

(3) Dacă nu reușești să depui active digitale suplimentare în contul tău așa cum este necesar, putem închide poziția în momentul pierderii, la discreția noastră.

(4) Profitul sau pierderea ta va depinde de fluctuația prețului activelor digitale corespunzătoare, care este în afara controlului nostru.

În unele cazuri, cum ar fi datele privind activele digitale sau întreruperea rețelei, este posibil să închidem viitoarele relevante anticipat pentru buna noastră credință, din cauza naturii activelor digitale. Se consideră că cunoști acest risc potențial.

Chiar dacă platforma a dezvăluit riscurile posibile, pot exista totuși riscuri care nu pot fi dezvăluite și este posibil să pierzi o parte sau toate activele tale. Ar trebui să evaluezi cu atenție dacă situația ta financiară și toleranța la risc sunt potrivite pentru tranzacționare pe platforma noastră.

Capitolul III Măsuri de control al riscurilor

Articolul 11 Pentru a reglementa comportamentul de tranzacționare al contractelor la termen pe instrumente financiare derivate de active digitale, pentru a menține ordinea pieței, a promova dezvoltarea sănătoasă a pieței și pentru a consolida supravegherea conturilor relațiilor de control efective, platforma de tranzacționare are dreptul de a lua măsuri precum ca închidere forțată, interzicerea tranzacționării și închiderea contului pentru conturi de tranzacționare anormale și conturi de control real;

Articolul 12 Platforma pentru contracte la termen perpetue pe instrumente financiare derivate de active digitale va supraveghea comportamentul de tranzacționare. În cazurile de tranzacționare anormală și de conturi cu o relație reală de control, este posibil să inițiem proceduri pentru a aborda comportamentul anormal de tranzacționare și pentru a implementa măsuri de gestionare obligatorii pentru utilizatori.

Articolul 13 Utilizatorii care participă la tranzacționarea cu instrumente financiare derivate trebuie să respecte regulile de afaceri și legile și reglementările relevante ale platformei, să accepte gestionarea cu autodisciplină a platformei și să reglementeze în mod conștient comportamentul de tranzacționare.

Articolul 14 Identificarea tranzacțiilor anormale și relația reală de control

1. În cazul următoarelor circumstanțe, platforma îl va recunoaște ca o tranzacție anormală și comportamentul contului real de relație de control:

(1) Ca partener comercial, efectuezi în mod repetat operațiuni de self-purchasing și self-trading;

(2) Unul sau mai mulți clienți cu conturi real al relației de control efectuează tranzacții între ei de mai multe ori;

(3) Unul sau mai multe conturi aferente relației de control reale care manipulează comportamentul prețului pieței prin mijloace de tranzacționare, cum ar fi ordinele potrivite;

(4) Comportamente anormale, cum ar fi aceeași sursă de fonduri, aceeași adresă IP și comportamentul de tranzacționare sincron al conturilor de tranzacționare unice sau multiple;

(5) Declararea frecventă și anularea declarației într-o zi poate afecta prețul tranzacționării cu contracte la termen sau poate induce în eroare alți participanți pe piața contractelor la termen să efectueze tranzacții cu contracte la termen (declararea frecventă și anularea ordinelor);

(6) Declararea mai multor sume mari și anularea declarației într-o zi pot afecta prețul tranzacționării cu contracte la termen sau pot induce în eroare alți participanți pe piața contractelor la termen să efectueze tranzacții cu contracte la termen (declararea sumelor mari și anularea ordinelor);

(7) Poziția combinată a unuia sau mai multor conturi reale ale relației de control depășește limita de poziție a platformei;

(8) Volumul de tranzacționare de deschidere al unei singure zile de tranzacționare pe un tip listat sau un contract la termen depășește volumul de tranzacționare de deschidere al zilei stabilite de platformă;

(9) Comportamentul emiterii ordinelor de tranzacționare în calea tranzacționării procedurale fără autorizația platformei, care poate afecta securitatea sistemului platformei sau ordinul normal de tranzacționare;

(10) Se fură conturile și parolele altor persoane prin mijloace ilegale sau se utilizează conturi asociate pentru a efectua tranzacții ilegale și a transfera fonduri;

(11) Alte circumstanțe identificate de platformă.

2. Platforma are dreptul de a căuta toate remediile permise de lege și de principiul comerțului echitabil pentru încălcarea acestor reguli, inclusiv, dar fără a se limita la limitarea, suspendarea sau desființarea contului dvs. sau interzicerea dreptului de a accesa acest site fără notificare.

3. Dacă platforma suspectează că orice activitate de tranzacționare încalcă regulile stabilite sau prezentate în aceste reguli, platforma are dreptul de a restricționa activitățile de tranzacționare ale oricărui cont dacă este necesar. Aceste restricții pot duce luarea măsurilor de control al riscurilor, cum ar fi anularea tranzacției, restricții comerciale și înghețarea contului. Platforma nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere cauzată de restricția, retragerea sau închiderea anticipată a tranzacției din cauza suspiciunii de încălcare a acestor reguli. Știi și ești de acord că, dacă pierderile sunt cauzate de acțiunile noastre, te vei asigura că platforma nu va fi prejudiciată de tine sau de niciun litigiu terță parte și vei compensa pierderile relevante. Nu ai voie să tranzacționezi sau să depui în timpul investigației comportamentului manifestat în cont. Platforma are dreptul de a închide contul fără a oferi nicio explicație suplimentară la sfârșitul perioadei de investigație.

4. Platforma are dreptul de a vă închide sau de a bloca contul în orice moment, fără notificare, și de a transfera toate activele rămase la adresa dvs. de înregistrare.

În plus, dacă platforma consideră că vreun cont a încălcat acordul de utilizare și regulile platformei în orice circumstanță (inclusiv, dar fără a se limita la activități de marketing), are dreptul de a-ți închide imediat contul și toate activele relevante rămase vor aparține platformei.