Contracte la termen pe acțiuni MEXC: SUA Acțiuni, bazate pe cripto

Tranzacționează mișcările acțiunilor din SUA folosind cripto drept marjă — fără bariere, cu flexibilitate maximă

Perechi de contracte la termen pe acțiuni

Pe viitor se vor adăuga mai multe perechi de tranzacționare pentru a satisface diversele nevoi ale utilizatorilor.
Caracteristici principale

Cele mai mici comisioane de tranzacționare

Experimentează comisioane de tranzacționare ultracompetitive cu Maker de până la0.00% și Taker de până la 0.00% pe perechi de contracte la termen pe acțiuni din SUA.

Sincronizat cu SUA Ore de tranzacționare

Tranzacționează în sincron cu piața reală de acțiuni din SUA pentru o experiență autentică de tranzacționare.

Adâncimea pieței de top în industrie

Lichiditatea cuprinzătoare asigură prețuri stabile în perioadele de volatilitate a pieței, minimizând derapajul de preț pentru o executare mai bună a tranzacțiilor.

În concordanță cu experiența de contracte la termen perpetue

Tranziție fără întreruperi: aceeași interfață de tranzacționare și aceeași experiență precum contractele la termen perpetue, fără curbe de învățare suplimentare.

Întrebări frecvente

