Contractele la termen pe acțiuni MEXC nu percep în prezent comisioane de finanțare. Nu există niciun cost de deținere.

Contractele la termen pe acțiuni MEXC nu percep în prezent comisioane de finanțare. Nu există niciun cost de deținere.

Formula: PNL = (prețul de închidere - prețul de intrare) × levier × numărul de acțiuni × direcție (Long = +1, Short = -1) Exemple: 1) Profit dintr-o poziție Long: Cumpără 1 acțiune Apple (AAPL) la $100 (presupunând că un contract reprezintă 1 acțiune) și închide la $105. Profit = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) Profit dintr-o poziție Short: Vinde 1 acțiune Tesla (TSLA) la 200 $ și închide la 195 $. Profit = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

MEXC adoptă un mecanism de gestionare a riscurilor în conformitate cu contractele la termen perpetue principale. 1) Sistemul monitorizează încontinuu rata marjei de întreținere. 2) Marja este calculată pe baza prețului echitabil. 3) Dacă rata marjei scade sub pragul de lichidare prestabilit, sistemul va declanșa automat lichidarea pentru a limita pierderile potențiale.

Prețul echitabil se bazează pe cel mai recent preț de tranzacționare al acțiunilor de bază din SUA.

Prețul echitabil se bazează pe cel mai recent preț de tranzacționare al acțiunilor de bază din SUA.

Q4: Cum se determină prețul echitabil pentru contractele la termen pe acțiuni?

Q5: Ce mod de marjă este acceptat pentru contractele la termen pe acțiuni?

Q6: Pot tranzacționa contracte la termen pe acțiuni în timpul închiderii pieței?