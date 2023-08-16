Contracte la termen pe acțiuni MEXC: SUA Acțiuni, bazate pe cripto
Tranzacționează mișcările acțiunilor din SUA folosind cripto drept marjă — fără bariere, cu flexibilitate maximă
Perechi de contracte la termen pe acțiuni
Pe viitor se vor adăuga mai multe perechi de tranzacționare pentru a satisface diversele nevoi ale utilizatorilor.
24 ore
48 ore
72 ore
Caracteristici principale
Cele mai mici comisioane de tranzacționare
Experimentează comisioane de tranzacționare ultracompetitive cu Maker de până la0.00% și Taker de până la 0.00% pe perechi de contracte la termen pe acțiuni din SUA.
Sincronizat cu SUA Ore de tranzacționare
Tranzacționează în sincron cu piața reală de acțiuni din SUA pentru o experiență autentică de tranzacționare.
Adâncimea pieței de top în industrie
Lichiditatea cuprinzătoare asigură prețuri stabile în perioadele de volatilitate a pieței, minimizând derapajul de preț pentru o executare mai bună a tranzacțiilor.
În concordanță cu experiența de contracte la termen perpetue
Tranziție fără întreruperi: aceeași interfață de tranzacționare și aceeași experiență precum contractele la termen perpetue, fără curbe de învățare suplimentare.
Întrebări frecvente
Q1: Cum se percepe rata de finanțare?
Contractele la termen pe acțiuni MEXC nu percep în prezent comisioane de finanțare. Nu există niciun cost de deținere.
Q2: Cum se calculează PNL?
Formula: PNL = (prețul de închidere - prețul de intrare) × levier × numărul de acțiuni × direcție (Long = +1, Short = -1)Exemple:1) Profit dintr-o poziție Long: Cumpără 1 acțiune Apple (AAPL) la $100 (presupunând că un contract reprezintă 1 acțiune) și închide la $105. Profit = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Profit dintr-o poziție Short: Vinde 1 acțiune Tesla (TSLA) la 200 $ și închide la 195 $. Profit = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Q3: Cum se declanșează lichidarea?
MEXC adoptă un mecanism de gestionare a riscurilor în conformitate cu contractele la termen perpetue principale.1) Sistemul monitorizează încontinuu rata marjei de întreținere.2) Marja este calculată pe baza prețului echitabil.3) Dacă rata marjei scade sub pragul de lichidare prestabilit, sistemul va declanșa automat lichidarea pentru a limita pierderile potențiale.
Q4: Cum se determină prețul echitabil pentru contractele la termen pe acțiuni?
Prețul echitabil se bazează pe cel mai recent preț de tranzacționare al acțiunilor de bază din SUA.
Q5: Ce mod de marjă este acceptat pentru contractele la termen pe acțiuni?
Este acceptat doar modul de marjă izolată.
Q6: Pot tranzacționa contracte la termen pe acțiuni în timpul închiderii pieței?
În timpul perioadelor de închidere, utilizatorii pot să anuleze ordinele neexecutate și să adauge marjă, dar nu pot să plaseze noi ordine sau să închidă pozițiile existente. Pentru a evita potențiale pierderi cauzate de volatilitatea prețurilor, se recomandă să închizi pozițiile înainte de închiderea pieței. Programul de tranzacționare corespunde cu cel al NYSE și NASDAQ, inclusiv în timpul sărbătorilor.
Q7: Contractele la termen pe acțiuni permit utilizarea levierului?
Contractele la termen pe acțiuni MEXC acceptă un levier de până la 5x. Tranzacționarea cu levier crește atât profiturile potențiale, cât și riscurile, inclusiv posibilitatea lichidării sau a unui sold negativ. Utilizatorii sunt încurajați să dea dovadă de prudență atunci când selectează o rată de levier.
Q8: Cum sunt gestionate pozițiile în timpul divizărilor sau divizărilor inverse de acțiuni?
În cazul divizărilor de acțiuni, divizărilor inverse sau ajustărilor de dividende, platforma va iniția decontarea anticipată a deschiderilor de poziție pentru a preveni volatilitatea neașteptată. Tranzacționarea se va relua în mod normal după decontare. Utilizatorii sunt încurajați să urmărească anunțurile oficiale pentru actualizări.