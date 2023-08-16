Loading...
Informații
Ghid privind contractele la termen
Detalii despre contractele la termen
Limita de risc
Reguli de tranzacționare
Preț al indicelui
Preț echitabil
Istoricul ratei de finanțare
Contul fondului de asigurare
Reguli de tranzacționare în Modul multiactive
Cont
*
Pentru fiecare contract la termen, fiecare utilizator poate deține până la 50 de ordine condiționate deschise pentru fiecare tip de ordin, inclusiv ordine declanșatoare, ordine TP/SL și ordine stop trenare.
Contracte la termen
Levier
Dimensiune(1 Cont)
Suma minimă a ordinului
Max. Cantitatea de comandă pe piața unică
Max. Cantitatea de comandă limită unică
Modificarea prețului minim
Limită de preț pentru ordin/Raport de preț minim
Cantitatea maximă de ordine deschise
Protecția prețului
GAIAUSDT
Perpetuu
undefined ~ undefined
10 GAIA
--
--
--
0.0001
NaN% / NaN%
NaN%
Anterior
Următorul
pagină