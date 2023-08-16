Criptomonede eligibile pentru acoperirea datoriei

Activele de mai sus sunt eligibile pentru acoperirea datoriei.

1. Când datoria în criptomonedă depășește pragul de rambursare automată, se va declanșa rambursarea automată.

2. În cazul rambursării automate, suma rambursată = pasivul curent - pragul de rambursare automată × (1 - rata de rambursare automată). Se va percepe un comision bazat pe rata de reducere a criptomonedei pentru plată. De exemplu, dacă se datorează 1,000 USDT, iar rata de reducere este de 90%, va fi nevoie de BTC în valoare de (1,000 ÷ 90%).

3. Dobânda este decontată din oră în oră pe baza datoriei la momentul decontării. Nu se percepe dobândă dacă datoria se încadrează în limita fără dobândă.