Detalii despre contractele la termen
Limita de risc
Reguli de tranzacționare
Preț al indicelui
Preț echitabil
Istoricul ratei de finanțare
Contul fondului de asigurare
Reguli de tranzacționare în Modul multiactive
Cripto garanție eligibilă
CriptoLimită de garanțieRată de garanție
Fără date
Activele de mai sus pot fi utilizate ca garanție în Modul multiactive.Unele criptomonede utilizează rate de garanție pe niveluri De exemplu, deținerea a 1 BTC la o rată de 90% contribuie cu 0.9 BTC ca marjă disponibilă. Partea care depășește 1 BTC aplică o rată de 80%, astfel încât deținerea a 2 BTC contribuie cu 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC ca marjă disponibilă.
Criptomonede eligibile pentru acoperirea datoriei
CriptoPragul de rambursare automatăRata de reducere a rambursării automateRata de rambursare automatăLimita fără dobândăRata orară a dobânziiRata marjei de întreținere a datoriei
Fără date
Activele de mai sus sunt eligibile pentru acoperirea datoriei.1. Când datoria în criptomonedă depășește pragul de rambursare automată, se va declanșa rambursarea automată.2. În cazul rambursării automate, suma rambursată = pasivul curent - pragul de rambursare automată × (1 - rata de rambursare automată). Se va percepe un comision bazat pe rata de reducere a criptomonedei pentru plată. De exemplu, dacă se datorează 1,000 USDT, iar rata de reducere este de 90%, va fi nevoie de BTC în valoare de (1,000 ÷ 90%).3. Dobânda este decontată din oră în oră pe baza datoriei la momentul decontării. Nu se percepe dobândă dacă datoria se încadrează în limita fără dobândă.