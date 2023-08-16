Cripto garanție eligibilă
|Cripto
|Limită de garanție
|Rată de garanție
Activele de mai sus pot fi utilizate ca garanție în Modul multiactive.Unele criptomonede utilizează rate de garanție pe niveluri De exemplu, deținerea a 1 BTC la o rată de 90% contribuie cu 0.9 BTC ca marjă disponibilă. Partea care depășește 1 BTC aplică o rată de 80%, astfel încât deținerea a 2 BTC contribuie cu 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC ca marjă disponibilă.
Criptomonede eligibile pentru acoperirea datoriei
|Cripto
|Pragul de rambursare automată
|Rata de reducere a rambursării automate
|Rata de rambursare automată
|Limita fără dobândă
|Rata orară a dobânzii
|Rata marjei de întreținere a datoriei
Activele de mai sus sunt eligibile pentru acoperirea datoriei.1. Când datoria în criptomonedă depășește pragul de rambursare automată, se va declanșa rambursarea automată.2. În cazul rambursării automate, suma rambursată = pasivul curent - pragul de rambursare automată × (1 - rata de rambursare automată). Se va percepe un comision bazat pe rata de reducere a criptomonedei pentru plată. De exemplu, dacă se datorează 1,000 USDT, iar rata de reducere este de 90%, va fi nevoie de BTC în valoare de (1,000 ÷ 90%).3. Dobânda este decontată din oră în oră pe baza datoriei la momentul decontării. Nu se percepe dobândă dacă datoria se încadrează în limita fără dobândă.