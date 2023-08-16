Loading...

Tranzacționat
2,000,000+
Total utilizatori de tranzacții prin copiere
50,000+
Suma totală a tranzacției prin copiere
$1,000,000,000+
În general
Traderi de top după clasamentul general

Cel mai mare ROI
Traderi de top după ROI în ultimele 7 zile

Cel mai înalt PNL
Traderi cu cel mai mare PNL

Cei mai mulți urmăritori
Traderi cu cei mai mulți urmăritori

Despre tranzacțiile prin copiere
Selectează un trader
Selectează traderii cu cele mai bune performanțe pe baza clasamentului general, ROI și a altor criterii.
Setează parametrii pentru tranzacția prin copiere
Setează parametrii legați de tranzacția prin copiere și controlul riscurilor, cum ar fi modul de tranzacție prin copiere, marja și metoda de plasare a ordinelor atunci când urmează să deschizi o poziție.
Urmărește pentru Deschidere/Închidere
Odată setați parametrii tranzacției prin copiere, sistemul va urmări semnalele de deschidere și închidere ale traderului în timp real, deschizând și închizând automat pozițiile pentru tine.

Tranzacționare prin copiere MEXC – simplificarea tranzacțiilor tale
Urmărește traderi de elită, profită de tendințele pieței și crește-ți activele cu încredere!
