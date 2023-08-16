Copiază strategiile experților și sporește-ți profiturile!
Tranzacționat
2,000,000+
Total utilizatori de tranzacții prin copiere
50,000+
Suma totală a tranzacției prin copiere
$1,000,000,000+
Devino trader
Tutorial pentru tranzacția prin copiere
Traderi de topToți traderii
Alegeri zilnice
În general
Traderi de top după clasamentul general
Mai mult
Fără date
Cel mai mare ROI
Traderi de top după ROI în ultimele 7 zile
Mai mult
Fără date
Cel mai înalt PNL
Traderi cu cel mai mare PNL
Mai mult
Fără date
Cei mai mulți urmăritori
Traderi cu cei mai mulți urmăritori
Mai mult
Fără date
Tranzacționează cu ușurință folosind tranzacția prin copiere cu un singur clic
Despre tranzacțiile prin copiere
Selectează un trader
Selectează traderii cu cele mai bune performanțe pe baza clasamentului general, ROI și a altor criterii.
Setează parametrii pentru tranzacția prin copiere
Setează parametrii legați de tranzacția prin copiere și controlul riscurilor, cum ar fi modul de tranzacție prin copiere, marja și metoda de plasare a ordinelor atunci când urmează să deschizi o poziție.
Urmărește pentru Deschidere/Închidere
Odată setați parametrii tranzacției prin copiere, sistemul va urmări semnalele de deschidere și închidere ale traderului în timp real, deschizând și închizând automat pozițiile pentru tine.
Întrebări frecvente (FAQ)
Cum aplic pentru a deveni trader?
Cum faci tranzacții prin copiere?
Randamentul și comisioanele tranzacțiilor prin copiere
Tranzacționare prin copiere MEXC – simplificarea tranzacțiilor tale
Urmărește traderi de elită, profită de tendințele pieței și crește-ți activele cu încredere!
Traderi de top
Toți traderii
Alegeri zilnice
În general
Fără date
Întrebări frecvente (FAQ)
Cum aplic pentru a deveni trader?
Cum faci tranzacții prin copiere?
Randamentul și comisioanele tranzacțiilor prin copiere