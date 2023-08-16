Tranzacția prin copiere MEXC este o caracteristică simplă, dar eficientă pentru toți traderii și urmăritorii lor. Urmăritorii pot urmări fără efort un trader cu experiență ales de ei, iar atunci când traderul inițiază o tranzacție principală, sistemul va plasa automat un ordin pentru urmăritor pe baza strategiei traderului. Traderul va primi și o parte din profiturile urmăritorului!
Conectează-te cu un număr mare de urmăritori și câștigă o parte din profiturile urmăritorilor tăi.
Așteaptă aprobarea cererii tale, care durează de obicei 1-2 zile.
Sistemul va plasa automat ordine pentru urmăritorii tăi.
Urmărește un trader cu experiență și nu rata niciodată tendințele pieței.
Transferă fonduri în contul tău Spot
Completează detaliile tranzacțiilor prin copiere
Traderii cu experiență își pot aplica abilitățile de tranzacționare pentru a-i ajuta pe urmăritori să facă tranzacții profitabile din care pot obține o cotă de profit. Urmăritorii pot urma fără efort strategii de tranzacționare prudente cu un singur clic.
Sistemul va plasa ordinele pentru urmăritori pe baza strategiei traderului.
Utilizatorii trebuie doar să transfere fonduri în contul lor de tranzacții prin copiere și să completeze detaliile lor pentru a începe să copieze tranzacțiile.
Toți traderii au multă experiență de tranzacționare și au un portofoliu impresionant. Au fost aprobați după o examinare atentă de către MEXC.