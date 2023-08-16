Ce sunt tranzacțiile prin copiere?

Tranzacția prin copiere MEXC este o caracteristică simplă, dar eficientă pentru toți traderii și urmăritorii lor. Urmăritorii pot urmări fără efort un trader cu experiență ales de ei, iar atunci când traderul inițiază o tranzacție principală, sistemul va plasa automat un ordin pentru urmăritor pe baza strategiei traderului. Traderul va primi și o parte din profiturile urmăritorului!