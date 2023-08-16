Loading...

50,000+

Total utilizatori de tranzacții prin copiere

1,000,000,000+ USDT

Suma totală a tranzacției prin copiere

Ce sunt tranzacțiile prin copiere?

Tranzacția prin copiere MEXC este o caracteristică simplă, dar eficientă pentru toți traderii și urmăritorii lor. Urmăritorii pot urmări fără efort un trader cu experiență ales de ei, iar atunci când traderul inițiază o tranzacție principală, sistemul va plasa automat un ordin pentru urmăritor pe baza strategiei traderului. Traderul va primi și o parte din profiturile urmăritorului!

Cum începi tranzacția prin copiere?

Dacă ai multă experiență în tranzacționare și un puternic simț al judecății față de piață, poți aplica pentru a deveni trader și a obține cote de profit.

Devino trader

Conectează-te cu un număr mare de urmăritori și câștigă o parte din profiturile urmăritorilor tăi.

Trimite cererea

Așteaptă aprobarea cererii tale, care durează de obicei 1-2 zile.

Inițiază tranzacția principală

Sistemul va plasa automat ordine pentru urmăritorii tăi.

Dacă ești utilizator obișnuit care nu dorește să rateze cele mai recente tendințe ale pieței, poți pur și simplu să urmărești un trader cu experiență și să-i copiezi tranzacțiile.

Devino urmăritor

Urmărește un trader cu experiență și nu rata niciodată tendințele pieței.

Transferă fonduri

Transferă fonduri în contul tău Spot

Urmărește un trader

Completează detaliile tranzacțiilor prin copiere

Beneficiile tranzacțiilor prin copiere

  • Câștig reciproc

    Traderii cu experiență își pot aplica abilitățile de tranzacționare pentru a-i ajuta pe urmăritori să facă tranzacții profitabile din care pot obține o cotă de profit. Urmăritorii pot urma fără efort strategii de tranzacționare prudente cu un singur clic.

  • Sistem automatizat

    Sistemul va plasa ordinele pentru urmăritori pe baza strategiei traderului.

  • Bariera de intrare scăzută

    Utilizatorii trebuie doar să transfere fonduri în contul lor de tranzacții prin copiere și să completeze detaliile lor pentru a începe să copieze tranzacțiile.

  • Profesional și de încredere

    Toți traderii au multă experiență de tranzacționare și au un portofoliu impresionant. Au fost aprobați după o examinare atentă de către MEXC.

