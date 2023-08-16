MUSDT -- Schimbă-- Preț al indicelui-- Preț echitabil-- Rata de finanțare / Numărătoare inversă-- / -- MUSDT Ultimul -- -- Preț echitabil -- Minim 24 h -- 24h maxim -- Cifra de afaceri 24h -- Volum 24 h -- Rata de finanțare / Numărătoare inversă -- Poziții(--) Ordine deschise(--) Istoricul poziției Istoricul ordinelor și tranzacțiilor Fluxul de capital Active Ascunde alte perechi Ascunde alte perechi Fără date Sold portofel: ‎ -- USDT Plasează un ordin, tranzacționează prin copiere sau tranzacționează în grilă acum Tranzacție prin copiere Tranzacționare în grilă Diagramă Reguli de tranzacționare Diagramă Analiză Reguli de tranzacționare Limita de risc 1s 1m 5m 15m 1O 4O 1Z Ultimul preț Original TradingView Adâncime Original TradingView Adâncime Cartea de ordine Tranzacții de piață Cartea de ordine -- Preţ ( USDT ) Cantitate ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Mediu Preț ≈ 0 Cant 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Mediu Preț ≈ 0 Cant 0 Total 0 -- B -- S Tranzacții de piață Preţ ( USDT ) Cantitate ( -- ) Timp -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Toate Retragere Raliu Maxim nou Minim nou Creștere de preț Scădere de preț Creștere de preț și vol. mare Scădere de preț și vol. mare Pereche de tranzacționare Modificare 24 h Fără date Deschide Aproape Deschide Aproape Izolat 1X S Limită Piaţă Declanșare Disponibil ‎ -- Cantitate (--) 0% 25% 50% 75% 100% Cumpăra ‎ 0 -- Vinde ‎ 0 -- Max Long 0 -- Max Short 0 -- Deschidere Long Deschidere Short Marjă ‎ 0 USDT Marjă ‎ 0 USDT ÎnscriereConectare Limită Piaţă Declanșare Izolat 1X S Disponibil ‎ -- Cantitate (--) 0% 25% 50% 75% 100% Cumpăra ‎ 0 -- Max Long ‎ 0 -- Deschidere Long Marjă ‎ 0 USDT ÎnscriereConectare Cantitate (--) 0% 25% 50% 75% 100% Vinde ‎ 0 -- Max Short ‎ 0 -- Deschidere Short Marjă ‎ 0 USDT ÎnscriereConectare Rată de comision Maker - / Taker - Portofel Depunere Transfer PNL nerealizat ‎ -

‎ - Analiza PNL Sold portofel ‎ - Capitalul propriu total ‎ - Marja disponibilă ‎ -

<p>1) Recunoașteți și sunteți de acord că MEXC nu va fi responsabil pentru nicio pierdere și daune cauzate de oricare dintre următoarele circumstanțe:</p><article><p>a) Pierderea profitului, pierderea datelor, pierderea oportunității, daunele intangibile sau orice daune care decurg dintr-un eveniment de Forță Majoră.</p><p>b) MEXC are motive rezonabile să creadă că anumiți Urmăritori și anumite tranzacții pot fi în violarea legii aplicabile sau a acestui Acord sau a altor Documente Legale, inclusiv, dar fără a se limita la, desfășurarea de activități de tranzacționare interzise (inclusiv, printre altele, comportament de tranzacționare manipulator sau abuziv), informații frauduloase sau incorecte au fost furnizate în timpul procesului de deschidere a contului, sau, nu ai acționat de bună credință atunci când ai utilizat Serviciile noastre.</p><p>c) MEXC are motive rezonabile să creadă că comportamentul Urmăritorului pe Platformă este suspectat de a fi ilegal sau impropriu, inclusiv, dar fără a se limita la, desfășurarea de activități de tranzacționare interzise (inclusiv, printre altele, comportamente de tranzacționare manipulative sau abuzive), informații frauduloase sau incorecte au fost furnizate în timpul procesului de deschidere a contului, sau, nu ai acționat de bună credință atunci când ai folosit Serviciile noastre.</p><p>d) Pierderi sau costuri suportate prin achiziționarea sau obținerea oricăror date, informații sau tranzacții prin intermediul Serviciilor.</p><p>e) Interpretarea greșită sau neînțelegerea de către tine a Serviciilor, orice pierdere parțială sau totală cauzată de participarea ta directă sau indirectă în legătură cu Serviciile și acest Acord.</p></article><p>2)Recunoști și ești de acord că există riscuri legate de funcția Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, operațiuni de tranzacționare automate în care contul tău poate începe și încheia tranzacții fără intervenția ta manuală.</p><p>3) Recunoșți și ești de acord că MEXC nu garantează succesul niciunei tranzacții copiate sau faptul că tranzacția copiată va fi copiată în contul Urmăritorului. Este posibil ca Tranzacția prin copiere să nu fie copiată din mai multe motive, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea sumei minime de tranzacționare prin copiere, neîndeplinirea raportului de garanție necesar, activarea măsurilor de control al riscurilor și alte circumstanțe care încalcă sau sunt prescrise în alt mod de acest Acord și/sau Documentele Legale.</p><p>4)Recunoști și ești de acord că poate apărea o întârziere a Serviciilor și că ai putea suporta pierderi și/sau costuri, și că Serviciile ar putea eșua.</p><p>5) Serviciile de gestionare a investițiilor sunt la discreția ta. Reține că, dacă decizi să angajezi Serviciile pentru a copia anumiți traderi și/sau a urmări anumite strategii de tranzacționare, se consideră că ai luat în considerare situația ta financiară generală, inclusiv planificarea financiară, și înțelegi că utilizarea funcției Serviciilor este extrem de speculativă, iar pierderea pe care ai putea-o suporta poate fi mai mare decât Trader. Traderul poate face atât tranzacții profitabile, cât și în pierdere.</p><p>6) Serviciile furnizate aici sunt doar pentru referință. Dacă iei o decizie de investiție pe baza informațiilor furnizate pe Platformă sau a informațiilor obținute prin Servicii, vei suporta propriul risc.</p><p>7)Trebuie să efectuezi cercetări și judecăți independente înainte de a lua o decizie de investiție. Ar trebui să decizi independent dacă investiția, strategia sau orice alte produse și servicii corespund nevoilor tale pe baza obiectivelor de investiție și a condițiilor personale și financiare.</p><p>8)Vei fi pe deplin responsabil pentru pierderile cauzate de executarea automată a operațiunilor utilizând funcția Serviciilor.</p><p>9)Orice informație de pe Platformă este destinată să ofere dinamica tranzacționării și servicii de informații pentru Traderi și Urmăritori. Această platformă nu oferă nicio formă de sfaturi de investiții și nu implică furnizarea unor astfel de informații sau funcții în nicio formă. Vei efectua cercetări independente și vei lua decizii de investiții independente pe baza informațiilor colectate prin această Platformă sau funcția Servicii.</p><p>10)Esști de acord și accepți că următoarele, fără limitare, sunt motive care pot cauza neîndeplinirea Serviciilor:</p><article><p>a)Numărul de Urmăritori ai Traderului a atins limita superioară;</p><p>b)Traderul și-a încetat activitatea;</p><p>c) Statutul tău actual este Trader;</p><p>d) Nu există active sau fonduri în contul tău; şi</p><p>e) Limita de ordin a traderului a atins limita superioară.</p></article><p>Vom lua măsuri rezonabile pentru a monitoriza performanța oricărui trader în cadrul funcționalității Servicii. Ne rezervăm dreptul de a suspenda, opri sau bloca orice Trader de a fi copiat sub funcționalitatea Servicii.</p><p>MEXC își rezervă în mod expres toate drepturile pentru explicarea finală a prezentului Acord în limitele legii.</p>