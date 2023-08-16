10000WENUSDT -- Schimbă-- Preț al indicelui-- Preț echitabil-- Rata de finanțare / Numărătoare inversă-- / -- 10000WENUSDT Ultimul -- -- Preț echitabil -- Minim 24 h -- 24h maxim -- Cifra de afaceri 24h -- Volum 24 h -- Rata de finanțare / Numărătoare inversă -- Deschidere poziție(0) Ordin deschis (0) Istoricul poziției Istoricul ordinelor și tranzacțiilor Fluxul de capital Portofel Diagramă Reguli de tranzacționare Diagramă Reguli de tranzacționare Limita de risc 1s 1m 5m 15m 1O 4O 1Z Ultimul preț Original TradingView Adâncime Original TradingView Adâncime Cartea de ordine Tranzacții de piață Cartea de ordine -- Preţ ( USDT ) Cantitate ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Mediu Preț ≈ 0 Cant 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Mediu Preț ≈ 0 Cant 0 Total 0 -- B -- S Tranzacții de piață Preţ ( USDT ) Cantitate ( -- ) Timp -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Deschide Aproape Deschide Aproape Limită Piaţă Declanșare Disponibil ‎ -- Cantitate (--) Cumpăra ‎ 0 -- Vinde ‎ 0 -- Max Long 0 -- Max Short 0 -- Deschidere Long Deschidere Short Marjă ‎ 0 USDT Marjă ‎ 0 USDT ÎnscriereConectare Limită Piaţă Declanșare Disponibil ‎ -- Cantitate (--) Cumpăra ‎ 0 -- Max Long ‎ 0 -- Deschidere Long Marjă ‎ 0 USDT ÎnscriereConectare Cantitate (--) Vinde ‎ 0 -- Max Short ‎ 0 -- Deschidere Short Marjă ‎ 0 USDT ÎnscriereConectare Rată de comision Maker - / Taker - Portofel Depunere Transfer PNL nerealizat ‎ -

‎ - Analiza PNL Sold portofel ‎ - Capitalul propriu total ‎ - Marja disponibilă ‎ -

Deschide Aproape