Regulile evenimentului

1. Acest eveniment se adresează exclusiv utilizatorilor special invitați care au primit mesaje de poștă electronică oficiale sau alte notificări de la MEXC.

2. Depozitele nete din contul de contracte la termen trebuie să îndeplinească condițiile evenimentului pentru cel puțin două zile. Suma de depunere valabilă în contul de contracte la termen = Suma de intrare în perioada evenimentului - Suma de ieșire în perioada evenimentului.

3. Finalizarea volumului de tranzacționare de contracte la termen specificat într-o singură zi este considerată un pontaj reușit. După finalizarea pontajului pentru ziua respectivă, poți să-ți actualizezi pontajul în ziua următoare și să faci pontajul în continuare. Actualizările sunt reîmprospătate conform fusului orar UTC+8. Pontajele continue, pe parcursul mai multor zile, vor acumula zile consecutive de pontaj. Recompensele vor fi distribuite pe baza celui mai mare număr de zile consecutive de pontaj acumulate în perioada evenimentului și nu pot fi cumulate.

4. Recompensele de stimulare de tranzacționare vor fi calculate în baza volumului tău de tranzacționare de contracte la termen cu comisioane de tranzacționare > 0 perioada evenimentului. Tranzacționarea cripto nu este limitată, iar recompensele vor fi distribuite în funcție de cel mai înalt nivel pe care ești eligibil să îl primești.

5. Recompensele evenimentului vor fi distribuite sub formă de bonus în contul de contracte la termen în maximum 3 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului. Bonusul are o perioadă de valabilitate de 7 zile.

6. MEXC își rezervă dreptul de a descalifica de la eveniment participanții care se angajează în activități necinstite sau abuzive în perioada evenimentului. Aceste activități includ înregistrarea în masă a conturilor pentru a câștiga bonusuri suplimentare și orice alte activități asociate cu scopuri ilegale, frauduloase sau dăunătoare, cum ar fi trimiterea de spamuri răuvoitoare sau înșelăciunea.

7. MEXC își rezervă dreptul de a modifica evenimentul sau regulile acestuia în orice moment. Dacă se fac ajustări, nu va fi furnizată altă notificare.

8. MEXC își rezervă dreptul de interpretare finală pentru acest eveniment. Dacă ai întrebări, contactează serviciul pentru clienți.