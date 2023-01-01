Termene și condiții

1. Utilizatorii trebuie să se înregistreze la eveniment pentru a fi eligibili pentru recompense.

2. În calcul sunt incluse numai depunerile pe lanț, fiduciare și P2P.

3. Vor fi luate în calcul doar volumele de tranzacționare de contracte la termen cu comisioane > 0 (excluzând contractele la termen cu monede stabile precum USDC/USDT). Toate statisticile de tranzacționare se vor baza pe fusul orar UTC+8.

4. Subconturile, conturile instituționale și Market Makerii nu îndeplinesc condițiile pentru participare.

5. Recompensele vor fi analizate și distribuite în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea evenimentului. Pentru recompensele fizice, echipa noastră de servicii pentru clienți va contacta direct câștigătorii pentru a stabili livrarea.

6. Consultă Instrucțiunile privind bonusurile de contracte la termen înainte de a utiliza bonusurile.

7. Participanții trebuie să respecte cu strictețe condițiile serviciului. MEXC își rezervă dreptul de a descalifica utilizatorii suspectați de tranzacționare manipulatorie, înregistrări de conturi în masă, auto-tranzacționare sau manipularea pieței în timpul evenimentului.

8. MEXC își rezervă dreptul de a modifica termenii acestui eveniment fără notificare prealabilă.

9. MEXC își rezervă dreptul de interpretare finală pentru acest eveniment. Dacă ai întrebări, contactează echipa de servicii pentru clienți.