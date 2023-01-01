De ce contractele la termen MEXC?
Cel mai mare număr de tokenuri populare la nivel global
Oferim cele mai rapide listări, cea mai variată gamă de tokenuri populare în contracte la termen, precum și un efect de levier ajustabil de până la 200x.
Nr. 1 în lichiditate la nivel global
Peste 90% din perechile de tranzacționare oferă lichiditate de top, asigurând stabilitate în condiții extreme de piață pentru a preveni lichidările neașteptate.
Cele mai mici comisioane de pe piață
Bucură-te de cele mai mici comisioane de contracte la termen de pe piață: 0.000% Maker și 0.000% Taker
1. Această poziție de distribuire Airdrop este disponibilă doar pentru utilizatorii care sunt invitați în mod special de oficialii MEXC.
2. Fiecare utilizator poate revendica poziția de distribuire Airdrop gratuit, o singură dată. Brokerii, utilizatorii instituționali și subconturile nu sunt eligibili să participe la acest eveniment.
3. Toți participanții trebuie să respecte cu strictețe termenele și condițiile MEXC.MEXC își rezervă dreptul de a descalifica de la eveniment participanții care se angajează în activități necinstite sau abuzive pe perioada evenimentului.
4. MEXC își rezervă dreptul de a modifica termenele acestui eveniment fără notificare prealabilă.