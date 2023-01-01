Revendică o poziție în valoare de -- USDT – recompense limitate, primul venit, primul servit! Perechi de tranzacționare acceptate: --

De ce contractele la termen MEXC?

Bucură-te de cele mai mici comisioane de contracte la termen de pe piață: 0.000% Maker și 0.000% Taker

Cele mai mici comisioane de pe piață

Peste 90% din perechile de tranzacționare oferă lichiditate de top, asigurând stabilitate în condiții extreme de piață pentru a preveni lichidările neașteptate.

Oferim cele mai rapide listări, cea mai variată gamă de tokenuri populare în contracte la termen, precum și un efect de levier ajustabil de până la 200x.

Cel mai mare număr de tokenuri populare la nivel global

Cum pot folosi poziția de distribuire Airdrop revendicată?

Cum pot verifica poziția pe care am revendicat-o?

1. Această poziție de distribuire Airdrop este disponibilă doar pentru utilizatorii care sunt invitați în mod special de oficialii MEXC.

2. Fiecare utilizator poate revendica poziția de distribuire Airdrop gratuit, o singură dată. Brokerii, utilizatorii instituționali și subconturile nu sunt eligibili să participe la acest eveniment.

3. Toți participanții trebuie să respecte cu strictețe termenele și condițiile MEXC.MEXC își rezervă dreptul de a descalifica de la eveniment participanții care se angajează în activități necinstite sau abuzive pe perioada evenimentului.

4. MEXC își rezervă dreptul de a modifica termenele acestui eveniment fără notificare prealabilă.