Contracte la termen USDT-M

Contracte la termen perpetue folosind USDT ca garanție

Contracte la termen COIN-M

Contracte la termen perpetue folosind criptomoneda de bază ca garanție

Contracte la termen USDC-M

Contracte la termen decontate în USDC

Volume mari de date pentru contracte la termen

Obține date în timp real despre tranzacționarea și pozițiile de contracte la termen, raporturile Long/Short și lichidările și aruncă o privire asupra a ce fac profesioniștii cu portofoliile lor.

De ce MEXC Futures?

Cele mai mici comisioane de pe piață

Tranzacționează pentru a beneficia de cele mai mici comisioane! Comision Maker de contracte la terme: --, comision Taker de contracte la termen: --.

Cele mai populare tokenuri

Cea mai rapidă listare, cea mai largă varietate de criptomonede, acceptând peste 600 de perechi de tranzacționare de contracte la termen și oferind un levier de până la --x, liber ajustabil.

Lichiditate de top în industrie

Peste 90% din perechile de tranzacționare oferă lichiditate de top, asigurând stabilitate în condiții extreme de piață pentru a preveni lichidările neașteptate.

Utilizatorii pe primul loc

Asistență clienți 24/7, abordând cu experiență și cu promptitudine problemele utilizatorilor.

Ce este tranzacționarea de contracte la termen?

Acest videoclip îți prezintă elementele de bază ale tranzacționării de contracte la termen și te va face să înțelegi tranzacționarea de contracte la termen în cel mai scurt timp.

Despre MEXC Futures

Află mai multe despre contractele la termen

