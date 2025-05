ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

NumeZETA

PozițieNo.242

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.82%

Ofertă află în circulație828,916,667

Ofertă maximă2,100,000,000

Ofertă totală2,100,000,000

Rată de circulație0.3947%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.854005954477877,2024-02-15

Cel mai mic preț0.18513285230643206,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

