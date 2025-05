YOURAI

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

PozițieNo.2037

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.02%

Ofertă află în circulație512,287,720

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală891,625,000

Rată de circulație0.5122%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.5438290931338011,2024-03-22

Cel mai mic preț0.001108546365366424,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

