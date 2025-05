XPLA

Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

NumeXPLA

PozițieNo.667

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.58%

Ofertă află în circulație807,689,601.6472441

Ofertă maximă2,000,000,000

Ofertă totală1,999,924,589.6121

Rată de circulație0.4038%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.4038622426564444,2023-03-16

Cel mai mic preț0.02474165620415294,2025-04-07

Lanț de blocuri publicXPLA

