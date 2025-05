XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

NumeXAUT

PozițieNo.80

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0002%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)8,109.25%

Ofertă află în circulație246,524

Ofertă maximă0

Ofertă totală246,524

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3529.1949659738243,2025-04-22

Cel mai mic preț1408.88233399,2020-03-20

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

