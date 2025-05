WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

NumeWSM

PozițieNo.1925

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație1,882,690,482.499461

Ofertă maximă2,000,000,000

Ofertă totală1,897,130,296.509461

Rată de circulație0.9413%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.07971075055595898,2023-09-30

Cel mai mic preț0.000384323782852664,2025-01-30

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereBorn out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.