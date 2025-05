WRKX

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

NumeWRKX

PozițieNo.4665

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%0,00

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă0

Ofertă totală1.000.000.000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.03284414617354627,2024-09-28

Cel mai mic preț0.002014299939140483,2025-05-28

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereThe NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.