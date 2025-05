WELL

Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys.

PozițieNo.1820

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.05%

Ofertă află în circulație4,116,089,000

Ofertă maximă42,000,000,000

Ofertă totală42,000,000,000

Rată de circulație0.098%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.002682324275598843,2024-07-20

Cel mai mic preț0.000140917460864389,2025-04-25

Lanț de blocuri publicETH

