WAVES

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

NumeWAVES

PozițieNo.291

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)19,07%

Ofertă află în circulație117 892 450

Ofertă maximă∞

Ofertă totală117 892 450

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna62.35569555868911,2022-03-31

Cel mai mic preț0.12268400192260742,2016-08-02

Lanț de blocuri publicWAVES

IntroducereWaves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.