WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

NumeWAFFLES

PozițieNo.1592

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație894,466,543

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală998,378,465.54

Rată de circulație0.8944%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.04295198242461536,2024-06-07

Cel mai mic preț0.001623130974260684,2025-04-09

Lanț de blocuri publicSOL

