VRTX

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

NumeVRTX

PozițieNo.838

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,55%

Ofertă află în circulație526 486 718,42494184

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală996 999 999,9999979

Rată de circulație0.5264%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.5347798638381043,2023-11-27

Cel mai mic preț0.03375554965114646,2025-05-21

Lanț de blocuri publicARB

