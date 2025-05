VRA

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

NumeVRA

PozițieNo.981

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.13%

Ofertă află în circulație9,624,357,318

Ofertă maximă100,249,906,818

Ofertă totală96,624,357,318

Rată de circulație0.096%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.08682570790917889,2021-11-01

Cel mai mic preț0.000217033891668,2019-05-17

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereVerasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.