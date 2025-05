VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

NumeVPT

PozițieNo.2710

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație118,131,599.7386215

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.1181%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.015653767551023726,2025-02-26

Cel mai mic preț0.000812830785541884,2025-05-30

Lanț de blocuri publicBASE

