VPP

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

NumeVPP

PozițieNo.2835

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație106,988,748

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.2139%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.1726244145680451,2021-11-02

Cel mai mic preț0.000534480828950674,2025-05-30

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereVirtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.