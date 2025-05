VIDT

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

NumeVIDT

PozițieNo.2096

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație879,770,288

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.8797%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.07410634862236275,2022-11-23

Cel mai mic preț0.000800171816463723,2025-05-31

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereVIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.