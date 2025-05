VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

NumeVEMP

PozițieNo.2475

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație388,209,751.9191164

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.7764%

Data emiterii2021-09-01 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.6579584978828696,2021-11-21

Cel mai mic preț0.000579135950990423,2025-05-08

Lanț de blocuri publicARB

