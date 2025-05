VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

NumeVALOR

PozițieNo.2819

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație50,297,124

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală75,000,000

Rată de circulație0.5029%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna10.549191434,2019-04-20

Cel mai mic preț0.001360757877062044,2025-05-31

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.